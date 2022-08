Motorola presenteert eerste telefoon met 200-megapixelcamera

Lenovo-merk Motorola heeft de eerste telefoon met 200-megapixelcamera gepresenteerd. Het gaat om de X30 Pro, een telefoon die vermoedelijk later in Europa op de markt zal komen als de Edge 30 Ultra. De camerasensor is van Samsung.

De gebruikte camerasensor betreft de Samsung HP1. Gebruikers zullen echter zelden de volledige resolutie van de sensor gebruiken. Bij weinig licht kan de sensor zestien pixels van de sensor combineren tot één pixel in de foto, om zo te komen tot een equivalent van pixels van 2,56 micrometer. Dat resulteert in foto's met een 12,5-megapixelresolutie. Als er veel licht is, kan de sensor foto's vastleggen in 50-megapixelresolutie door vier pixels te combineren, of foto's maken in de volledige resolutie van 200 megapixel. De sensor heeft een oppervlakte van 82 vierkante millimeter en een optisch formaat van 1/1,22". De lens heeft een diafragma van f/1,95.

De camera heeft een 50-megapixelsensor met een ultragroothoeklens ervoor en autofocus voor het maken van macro-opnames. Daarnaast is er nog een camera met telelens die 2x vergroting biedt ten opzichte van de primaire camera. De frontcamera heeft een maximale resolutie van 60 megapixel.

De X30 Pro draait op een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-soc en beschikt over 8GB of 12GB aan Lpddr5-geheugen en 128GB tot 512GB aan UFS 3.1-opslag. De 4610mAh-accu is maximaal op te laden met 125W. Het scherm is een 144Hz-oledpaneel van 6,67" met 2400x1080 pixels. Daarmee deelt de X30 Pro veel kenmerken met de eveneens op donderdag gepresenteerde nieuwe razr-foldable.

Behalve de X30 Pro kwam Motorola ook met de goedkopere S30 Pro. Die heeft een iets kleiner 6,55"-scherm en een Qualcomm Snapdragon 888+-soc van vorig jaar. De X30 Pro verschijnt voor 3700 yuan, omgerekend momenteel ongeveer 530 euro. De S30 Pro moet omgerekend ongeveer 288 euro kosten. De telefoons komen volgens eerdere geruchten later naar Europa als de Edge 30 Ultra en Edge 30+.