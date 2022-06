Samsung presenteert 200Mp-camerasensor met kleinste pixels tot nu toe

Samsung heeft de Isocell HP3 gepresenteerd, een camerasensor voor telefoons met pixels van 0,56x0,56 micron groot. Dat zijn de kleinste pixels op een camerasensor voor smartphones tot nu toe. De resolutie is 200 megapixels.

Samsung Isocell HP3

Door de verkleining van de pixels kan de totale camerasensor kleiner en dunner zijn, waardoor smartphones dunner kunnen zijn, meldt Samsung. Het nadeel is dat kleinere pixels minder licht opvangen dan grotere, waardoor de beeldkwaliteit mogelijk lager is dan vergelijkbare sensors met grotere pixels.

De HP3 volgt de HP1 op, die Samsung in september presenteerde. Die zit nog altijd in geen enkele verkrijgbare smartphone. Het verschil met de HP1 is onder meer de pixelgrootte. Die is met de HP3 0,56 micron, terwijl de HP1 pixels heeft van 0,64 micron.

Daardoor is de sensor fysiek minder groot dan sommige andere camerasensors. Hij heeft een optisch formaat van 1/1,4" en een oppervlakte van rond de 62mm². De grootste camerasensor van Samsung voor smartphones is de Isocell GN2, die in februari vorig jaar werd gepresenteerd. Dat is een 1/1,12"-sensor met een 50-megapixelresolutie en een oppervlak van ongeveer 98mm².

Net als zijn voorganger doet hij aan pixelbinning. Daarmee is een 50-megapixelresolutie mogelijk voor onder meer 8k-video en een 12,5-megapixelresolutie voor foto's, waarbij hij informatie uit 4x4 pixels kan combineren. Samsung zegt dat de massaproductie van de HP3 eind dit jaar start. De eerste telefoon met HP1 zou al eerder komen, in juli. Er gaan al maanden geruchten dat het daarbij gaat om de Motorola Frontier, die wellicht uit zou komen als Edge 30 Ultra.