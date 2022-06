Samsung produceert grote camerasensor van 98mm² voor smartphones

Samsung kondigt de Isocell GN2 aan. Dat is een 50-megapixelcamerasensor voor mobiele apparaten die zich ten opzichte van zijn GN1-voorganger met name moet onderscheiden met verbeterde autofocus. De sensor is met een oppervlak van 98mm² relatief groot.

De Isocell GN2 is met 98mm² groter dan de GN1, die Samsung vorig jaar aankondigde en die met 72mm² al aan de forse kant was. Samsung meldt dat het bij de Isocell GN2 dualpixel-autofocustechnologie toepast waarbij pixels niet alleen horizontaal opgedeeld zijn, zoals bij de GN1 en andere sensoren, maar ook diagonaal. Dit stelt de sensor in staat in alle richtingen snel te focussen, ook als er horizontaal geen patroonveranderingen zijn.

Verder claimt het bedrijf dat scherpstellen bij matige lichtomstandigheden en het volgen van bewegende objecten verbeterd is bij de GN2. Tegenover de GN1 is de pixelgrootte verhoogd van 1,2μm naar 1,4μm voor betere prestaties bij slecht licht. Het gaat nog steeds om een 50-megapixelsensor. Samsung heeft het wel over de aanwezigheid van een 100-megapixelmodus. Hierbij legt de sensor drie frames van 50 megapixel vast, waarna de Isocell deze opschaalt en samenvoegt voor een 100-megapixelafbeelding.

Samsung is de massaproductie van de sensor gestart. In welke toestellen de Isocell GN2 terechtkomt is niet bekend. De GN1 verscheen onder andere in de X60 Pro+ van Vivo.