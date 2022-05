Renders tonen Sony Xperia PRO-I-smartphone met 1"-camerasensor

Afbeeldingen van Sony laten zien dat de Xperia PRO-I-smartphone een 1"-camerasensor krijgt. Ook komt er een extern schermpje, dat aan de achterkant bevestigd kan worden. Sony mikt daarmee op vloggers. De fabrikant maakt ook een VR-headset voor het toestel.

De Xperia PRO-I krijgt een 1"-sensor en een 24mm-objectief met een variabel diafragma; er kan gekozen worden uit f/2.0 en f/4.0, blijkt uit afbeeldingen die door het Nokishita-account op Twitter zijn gezet. Het gaat om officiële renders van Sony; de Japanse fabrikant kondigt het toestel waarschijnlijk dinsdag zelf aan.

Met een 1"-sensor krijgt het toestel de grootste camerasensor in smartphones van dit moment, samen met de Japanse Sharp Aquos R6. Xiaomi's Mi 11 Ultra, die de Samsung GN2-sensor van het 1/1.12"-formaat gebruikt, komt ook in de buurt. Toestellen als de Google Pixel 6 en 6 Pro en de iPhone 13 Pro en Pro Max hebben beduidend kleinere sensors. De grootte van de sensor is een van de belangrijkste factoren voor de beeldkwaliteit, omdat die bepaalt hoeveel licht er opgevangen kan worden tijdens het maken van opnames.

Uit de afbeeldingen blijkt verder dat Sony de Xperia PRO-I een camera-interface geeft die lijkt op die van de professionele camera's van het merk. Welke resolutie de sensor heeft en welke sensoren en lenzen er nog meer in het toestel zitten, is nog niet bekend.

Smartphone Sensormaat Sensoroppervlak Sony Xperia PRO-I 1" 116mm² Xiaomi Mi 11 Ultra 1/1.12" (Samsung GN2) 98mm² Google Pixel 6 (Pro) 1/1.31" (Samsung GN1) 72mm² Apple iPhone 13 Pro (Max) 1/1.65" 44mm²

Extern schermpje voor vloggers

De renders laten ook een extern schermpje zien, dat aan de achterkant geklikt kan worden. Daarmee kunnen vloggers de camera op de achterkant gebruiken om te filmen en zo zichzelf zien. Ook zijn er andere accessoires voor vloggers, zoals een gimbal voor stabilisatie en een externe microfoon.

Daarnaast is een VR-headset te zien zoals Samsungs Gear VR. De headset heeft een houder voor de Xperia PRO-I-sensor, om zo het scherm te gebruiken voor VR-weergave. Vermoedelijk heeft het scherm van het toestel een hoge resolutie; Sony bracht eerder Xperia-smartphones uit met 4k-schermen. Uit de afbeeldingen blijkt dat de headset ook te gebruiken is met de Xperia 1 III en Xperia 1 II.

Opvolger van 2499 euro kostende smartphone

De Xperia PRO-I is de opvolger van de Xperia Pro die dit jaar uitkwam. Dat toestel had een adviesprijs van 2499 euro. De Pro-modellen van Sony zijn gepositioneerd boven de reguliere lijn van Xperia-smartphones en hebben unieke features. Zo kan de huidige Xperia Pro gebruikt worden als externe monitor voor foto- en videocamera's.

Camerafabrikant Panasonic heeft in het verleden ook een smartphone uitgebracht met een 1"-sensor. Dat ging om de Lumix Smart Camera CM1 met Android 4.4 en een f/2.8-Leica-lens. Die telefoon had veel weg van een compactcamera is geen groot succes geworden.