Gerucht: Warner Bros. werkt aan Super Smash Bros.-achtig vechtspel

Warner Bros. zou aan een vechtspel à la Super Smash Bros. werken, met onder meer Batman en Shaggy uit Scooby-Doo als speelbare personages. Dat beweert een anonieme Reddit-gebruiker. Gamejournalist Jeff Grubb bevestigt het gerucht.

Volgens de Reddit-post wordt het spel een 'platformvechter met crossovers' gebaseerd op de Super Smash Bros.-serie van Nintendo. Het spel moet meerdere personages van Warner Bros.-franchises gaan bevatten, zoals Shaggy, Gandalf, Tom & Jerry, Batman, Fred Flintstone, Mad Max en Johnny Bravo. Ook beweert de gebruiker dat Harry Potter-personages in ontwikkeling waren, maar dat ze wellicht door redenen omtrent rechten geschrapt zijn.

De Reddit-gebruiker zegt verder dat het spel wordt gemaakt door NetherRealm, de ontwikkelaar van onder meer de recente Mortal Kombat-games en de Injustice-serie. Gamejournalist Jeff Grubb bevestigt op Twitter het bestaan van de Warner Bros.-vechtgame, maar zegt er wel bij dat het spel niet door NetherRealm gemaakt wordt.

Hoe de game gaat heten is nog onduidelijk, al heeft Warner Bros. vorige maand wel het handelsmerk 'Multiversus' geregistreerd. De Reddit-gebruiker zegt niet te kunnen bevestigen dat dit ook daadwerkelijk de naam gaat zijn van de game. Wanneer het spel onthuld moet gaan worden is eveneens niet duidelijk. Wel wordt er in het Reddit-bericht gezegd dat de game al een tijdje in ontwikkeling is en dat de aankondiging dus niet lang meer op zich hoeft te laten wachten.