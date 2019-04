Super Smash Bros. Ultimate krijgt een stagebuilder en Persona 5-personage Joker

Nintendo brengt donderdag patch 3.0 uit voor Super Smash Bros. Ultimate. Daarmee wordt onder meer een een nieuwe stagebuilder toegevoegd. Verder komt het personage Joker uit Persona 5 beschikbaar als vechter, al is dat alleen voor degenen die een aparte pas of pack kopen.

De stagebuilder is een nieuwe functie waarmee spelers in-gametools kunnen gebruiken om bijvoorbeeld bewegende platforms, draaiende vallen en andere elementen toe te voegen aan hun zelfontworpen vechtarena's. In de handheldmodus is het aanraakscherm van de Switch te gebruiken. Nieuw ontworpen arena's komen beschikbaar in het nieuwe stage select-scherm en kunnen online ook gedeeld worden via de nieuwe Smash World-dienst voor de Nintendo Switch Online-app.

Daarnaast voegt de patch een video-editor toe. Daarmee kan videomateriaal dat op een Nintendo Switch is opgeslagen worden samengevoegd om een 'tijdlijnpresentatie' te maken. Daar kunnen ook ondertitels en geluidseffecten aan worden toegevoegd. Ook dit materiaal is vervolgens te delen via de Smash World-dienst voor de Nintendo Switch Online-app. Op Twitter laat Nintendo weten dat herhalingen die zijn gemaakt in versies vóór 2.02 niet worden ondersteund in de nieuwe 3.0-versie van het spel. Om deze toch te bewaren, worden spelers opgeroepen de herhalingen om te zetten naar video voordat de update wordt doorgevoerd.

Nintendo meldt verder dat het Joker-personage uit de in 2017 uitgebrachte rpg Persona 5 alleen beschikbaar is voor degenen die in bezit zijn van de Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass of de Challenger Pack 1 aanschaffen. Daarnaast wordt ook een op Persona gebaseerde Mementos-stage toegevoegd en elf muzieknummers afkomstig uit Persona 3, 4 en 5. De Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass kost 25 euro en de Challenger Pack met Joker kost 6 euro.