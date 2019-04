Sony stelt striktere regels op voor expliciet seksueel materiaal in PS4-games

Sony gaat strengere regels hanteren voor expliciet seksueel materiaal in PlayStation 4-games. Het bedrijf zou deze beslissing hebben genomen naar aanleiding van de groeiende #metoo-beweging, maar ook uit bezorgdheid om het doelwit te worden van juridische acties en negatieve aandacht.

Sony heeft zijn eigen richtlijnen opgesteld voor seksueel getint materiaal in PS4-games. Die zijn strikter dan de classificaties en leeftijdslabels zoals PEGI en ESRB die door andere fabrikanten van gamehardware worden gehanteerd. Dit heeft een woordvoerster van Sony bevestigd aan de Wall Street Journal. Wat de nieuwe richtlijnen precies inhouden en wanneer ze ingaan, is echter nog niet duidelijk.

Volgens Sony stellen de nieuwe regels ontwikkelaars in staat om 'goed uitgebalanceerde content' te creëren en voorkomen ze dat 'gaming een belemmering vormt voor de gezonde ontwikkeling van jongeren'. De woordvoerster van Sony stelt dat de beslissing genomen is door de opkomst van de #metoo-beweging en de toenemende bezorgdheid over hoe vrouwen in bepaalde games worden neergezet. De maatregelen moeten tegelijkertijd voorkomen dat Sony op een bepaald moment financieel aansprakelijk wordt gesteld voor content die over de schreef gaat.

"Sony is bezorgd dat het bedrijf het doelwit wordt van juridische of sociale acties", aldus de woordvoerster in de Wall Street Journal. Volgens Engadget circuleren er vooral in Japan en enkele andere landen nogal wat 'pittige' games die Sony in de problemen zouden kunnen brengen, mochten ze verschijnen in landen waar bijvoorbeeld de #metoo-beweging op veel aanhang kan rekenen.

De vraag is wat spelontwikkelaars vinden van de nieuwe richtlijnen van Sony. Bij de Xbox One of het pc-platform zijn er vooralsnog minder beperkingen met betrekking tot seksueel getint materiaal.