Microsoft verspreidt Xbox April Update met minitoetsenbord en herstartfunctie

Microsoft heeft zijn April 2019 Update voor de Xbox One uitgebracht. De software omvat verschillende nieuwe functies, zoals een virtueel minitoetsenbord, de mogelijkheid om de console te herstarten vanuit het Power Center en een verbeterde methode om games te verwijderen.

De opvallendste nieuwe functie van de gratis April 2019 Update is het virtuele minitoetsenbord. Het neemt minder plaats in dan het originele toetsenbord, waardoor het typen wat vloeiender zou moeten gaan. Op basis van een eerste ervaring klopt dat ook wel, zeker op grote schermen hoeft de gebruiker minder heen en weer te kijken omdat de letters zo ver uit elkaar staan. Het ‘oude’ toetsenbord is overigens nog steeds beschikbaar via de instellingen.

Microsoft verbeterde ook de methode om games te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer er ruimtegebrek op de harddisk dreigt. In het verleden moest de gebruiker zelf kiezen welk spel hij ging verwijderen om ruimte vrij te maken; na de update geeft de Xbox enkele suggesties van games die precies genoeg plaats creëren om een nieuwe titel te installeren. Wanneer de ruimte is vrijgemaakt, zal de installatie automatisch beginnen, en ook dat is nieuw.

Om de Xbox One te herstarten moest een gebruiker tot nu toe naar het Systeem-tabblad navigeren. De April 2019 Update voorziet in een snellere route. De herstartfunctie verschijnt nu ook gewoon in het Power Center; dat is het menu dat verschijnt bij het kort indrukken van de Xbox-button op de controller.

De April 2019 Update biedt volgens Microsoft ook een meer gestroomlijnde ervaring voor Xbox Game Pass Quests. Gebruikers kunnen de quests rechtstreeks benaderen vanuit het Dashboard of alle uitdagingen doorbladeren via Mijn Profiel. Tot slot kreeg ook de Xbox Media Remote een update. Hierdoor is het mogelijk om de OneGuide-button te herprogrammeren, zodat er een media-app wordt gestart in plaats van OneGuide.