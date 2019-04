Telfort verhoogt prijzen van Thuis-abonnementen vanaf 1 juni

Telfort gaat kosten van de internetabonnementen vanaf 1 juni verhogen met 2,50 euro per maand. Precies een jaar geleden verhoogde het bedrijf ook al de prijzen van de Thuis-abonnementen. Verder worden er zenders geschrapt en komen er verhoogde tarieven voor vast bellen.

Telfort meldt dat het de abonnementskosten per 1 juni met 2,50 per maand verhoogd. Het gaat hierbij om de drie Thuis-abonnementen, te weten Internet, Internet en TV en Internet, TV en Bellen. Een moderator geeft op het forum van Telfort aan dat de prijsverhoging voor klanten niet gepaard gaat met wijzigingen van de abonnementen; hogere internetsnelheden of andere voordelen zijn dus niet aan de orde. Volgens het bedrijf wordt de dienstverlening steeds beter en het wijst ook naar de aanleg van glasvezel als reden voor de prijsverhogingen.

Verder volgt er een wijziging van de prijs voor Vast Bellen; de prijs voor dit maandelijks opzegbare pakket gaat van 2,68 naar 5 euro per maand. Deze prijswijziging geldt alleen voor dit extra pakket, wat Telfort omschrijft als een oude versie van het pakket voor onbeperkt bellen. Met de prijsverhoging wordt het gelijkgetrokken met het huidige tarief voor onbeperkt bellen. Deze bijna-verdubbeling bij Vast Bellen gaat in per september.

Daarnaast wordt net als bij KPN en Xs4all het beltarief van 0,13 naar 0,14 euro verhoogd. Ook het starttarief gaat met 1 eurocent omhoog. Tegelijkertijd wordt het starttarief voor bellen naar EU-landen vanaf 15 mei geschrapt; dit was voorheen 0,13 euro. Het starttarief voor bellen naar landen buiten de EU blijft gehandhaafd en gaat van 0,13 naar 0,14 euro. Bij KPN en Xs4all zijn overigens onlangs ook vergelijkbare verhogingen aangekondigd voor de internetabonnementen, waarbij bij KPN alleen de snelheid bij het duurste abonnement omhoog gaat.

Bij het zenderaanbod is sinds 1 april National Geographic verwijderd uit het basispakket, waarvoor LoveNature in de plaats is gekomen. Daarnaast is muziekzender TV 538 aan het basispakket toegevoegd. Als onderdeel van het Pluspakket zijn Stingray Classica en 100% NL TV toegevoegd. Per 1 juni verdwijnen naast het al genoemde National Geographic ook WildHitz, FOX, 24Kitchen en Radiozender WDR3. Voor het Uitgebreid pakket verdwijnen Antena 3 en Zing per 1 juni en op diezelfde dag worden voor het Pluspakket NatGeo Wild en BabyTV geschrapt. Telfort zegt dat het voor de verdwijnende zenders 'goede vervangende zenders' zoekt.

Klanten hebben de mogelijkheid om voor 1 juni 2019 hun abonnement kosteloos op te zeggen, waarbij een opzegtermijn geldt van een maand. Overigens stopt Tefort vanaf mei met het aannemen van nieuwe klanten door de fusie met KPN. Er worden dan geen abonnementen van Telfort meer verkocht door KPN.