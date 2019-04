Xs4all maakt alle internetverbindingen 2,50 euro duurder

De tarieven van de vijf internetpakketten van Xs4all gaan in maandelijkse prijs omhoog. Ieder pakket kost na 4 juni 2,50 euro meer, wat betekent dat de goedkopere pakketten een grotere relatieve prijsverhoging krijgen.

Xs4all onderbouwt de prijsverhoging door te stellen dat deze nodig is om te investeren in kwaliteit, service en internetveiligheid. De provider meldt dat de kosten voor bellen grotendeels onaangepast blijven. Wel vervalt de toeslag voor bellen van vast naar mobiel, alsmede een aantal andere kostenposten op het gebied van bellen met Xs4all. Op het gebied van televisie verandert Xs4all niets aan de kosten. Dat schrijft de internetprovider en dochter van KPN op zijn website.

Moederbedrijf KPN is van plan om de merknaam Xs4all buiten gebruik te zetten en alles onder de KPN-vlag te laten varen. Een actiegroep die daarop tegen is, is in gesprek met internetproviders over het opzetten van een alternatief voor de op technisch onderlegde gebruikers gerichte internetprovider.