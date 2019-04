1 april: Dui-Fi, Google Tulip, rgb-cpu en Microsoft doet niet mee

De techwereld is maandag in rep en roer. Tal van opzienbarende nieuwe producten en technieken zien het levenslicht. Zo komt SURF met internet verzorgd door duiven, Google leert praten met tulpen en Kodi komt met een alomvattend streamingabonnement.

Vanaf maandag kun je het wereldwijde web op via Dui-Fi van SURF. De Nederlandse organisatie voorziet 88.000 duiven van een piepklein wifihotspotrugzakje en iedereen kan gratis verbinden met het netwerk. Je herkent de duiven eenvoudig aan hun rugzakje met het Dui-Fi-logo.

Google Nederland is de afgelopen maanden druk bezig geweest met het ontwikkelen van een manier om met tulpen te praten. Dankzij machinelearning en hulp van de Universiteit van Wageningen is de Google Asisstent nu in staat om te communiceren met de oer-Hollandse bloem.

Naast Google Tulip heeft de zoekgigant weer tal van andere grappen en grollen online staan. Zo kun je Snake spelen in Google Maps en ook in Google Calendar zit vandaag een game, waarmee je vakkundig je agenda kunt opschonen. Dat spelletje is in Chrome te benaderen via de instellingen-knop. Daarnaast voegt Google een Screen Cleaner-functie toe aan zijn Files App. Die werkt met haptische microgolven en een magnetisch veld om fysieke vlekken van een smartphonescherm te verwijderen.

Van vrijwel ieder component in je computer kun je tegenwoordig wel een rgb-uitvoering kopen. Toch laten sommige bedrijven nog een steekje vallen. AMD en Intel hebben bijvoorbeeld het licht nog niet gezien, want processors met rgb-leds zijn er nog niet. Een Amerikaanse webwinkel brengt daar zelf verandering in met de introductie van de iBrite-processor.

Kodi komt met een streamingabonnement om van te watertanden. De kodiTV MultiPass belooft series en films van Netflux, Hulu, HBO, Amazon Prime en YouTube Premium tegen een schappelijke prijs. Voor 200 dollar per jaar zouden kopers alle content van alle diensten kunnen zien en ook zou er een optie zijn om 99 cent per film of 29 cent per aflevering van een serie te betalen. Een dergelijk combi-abonnement zal waarschijnlijk bij veel tweakers in de smaak vallen, maar het is helaas te mooi om waar te zijn.

Cms-bouwer Drupal komt met een handige module om websites Brexit-proof te maken. Na installatie van de module worden alle noodzakelijke aanpassingen automatisch doorgevoerd. Misschien op 12 april, of wellicht op 22 mei. Het maakt niet uit of je er iets van begrijpt, het gaat allemaal vanzelf. De module zal volgens de makers in smaak vallen bij Britse parlementsleden en EU-onderhandelaars vanwege de mogelijkheid om 'nee' te kunnen kiezen op ieder formulier. Een functie om vrij verkeer van gebruikers tussen websites restricties op te leggen, staat op de planning.

In de VS presenteert T-Mobile de Phone BoothE; een telefooncel waar je met je mobieltje toevlucht in kunt nemen als je last hebt van vervelende geluiden op straat. De plaatselijke ceo schittert zelf in het filmpje als een enthousiaste gebruiker van het hokje.

Het Nederlandse Homey komt met de Homey AdAssist. In plaats van 299 euro betaal je slechts 44 euro voor een variant van de hub waarbij je al je data afstaat aan iedereen. Kopers geven daarmee de volledige controle over alle slimme apparaten in hun huis uit handen. "Wij en onze partners automatiseren je huis met onze AI", aldus het reclamepraatje. Heb je 'niks te verbergen' en denk je goedkoop een Homey te kunnen scoren? Helaas; daadwerkelijk bestellen zit er niet in.

Wil je er een beetje bij horen als groot techbedrijf anno 2019, dan heb je een slimme assistent in je assortiment. Gek eigenlijk dat Nvidia die nog niet heeft, toch? De makers van de prijzige RTX-videokaarten zijn nu ook tot dat besef gekomen en presenteren de holografische assistent R.O.N. met handige functies als TrollDestroyer en RageConverter.

StackOverflow heeft maandag een nieuw ontwerp gekregen. Dankzij het gebruik van Comic Sans, een eenhoorn op de achtergrond en gekleurde sterretjes die de muiscursor volgen, staat een bezoekje aan de site garant voor blije nostalgische gevoelens.

OnePlus presenteert de WarpCar, 's werelds snelst oplaadbare elektrische auto. De Chinese smartphonefabrikant is wel vergeten om iets meer inhoud om die grap heen te verzinnen.

Webwinkel Coolblue voorziet zijn verpakkingen van zonnepanelen en een usb-aansluiting. Het bedrijf noemt dat pakketpaneel en stelt dat het handig is om je aankopen direct op te kunnen laden.

Niet alle techbedrijven hebben op 1 april bijzonder nieuws te melden. Microsofts marketingbaas Chris Capolessa moet er helemaal niks van hebben. Hij verzocht Microsoft-medewerkers dan ook om geen onwaarheden te verspreiden maandag en niet mee te werken aan grappen. Dat blijkt uit een memo die vorige week door The Verge is ingezien. Volgens Capolessa blijkt dat dergelijke stunts een beperkte positieve invloed hebben en kunnen resulteren in ongewenste nieuwspublicaties. Ook vindt hij dat Microsoft meer te verliezen heeft dan wat het kan winnen in een poging om grappig te zijn.