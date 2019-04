Tweakers Podcast #53 - Fortnite als Second Life, uploadfilters en vliegtuigbugs

Is Fortnite een game? Voor velen wel, maar als het aan de makers ligt, wordt het een wereld waarin mensen samenkomen voor veel meer dan enkel gamen en dansjes doen. Ontwikkelaar Epic noemt het zelf een metaverse.

De eerste tekenen van de Fortnite-uitbreiding buiten gaming zijn er al. Zo vond begin februari een concert van edm-dj Marshmello plaats binnen de wereld van Fortnite. Genoeg aanleiding voor een discussie over dit fenomeen, waarbij we herinneringen ophalen aan Second Life, maar ook bijvoorbeeld aan World of Warcraft.

Verder behandelen we de vraag of alle games toegankelijk moeten zijn en speculeren we over de beweegredenen van Valve om binnenkort met een vr-bril te komen. Ook hebben we het over de Boeing 737 Max, het toestel van Boeing dat in afwachting van een software-update aan de grond wordt gehouden, omdat de werking ervan niet kan worden gegarandeerd.

Tot slot duiken we in de nieuwe auteursrechtenwetgeving van de EU, waaruit de veelbesproken linktaks en uploadfilters de bekendste elementen zijn. Wat gaat er in Nederland gebeuren nu de wet is aangenomen door het Europees Parlement en wanneer kunnen we de eerste gevolgen verwachten? En als er echt uploadfilters komen op sites als YouTube en Facebook, wat betekent dat dat voor de manier waarop wij als gebruikers met het web omgaan?

00:20 Opening

01:32 Fortnite is het nieuwe Second Life

10:43 Een vliegtuig fixen met een software-update

19:53 Mogen games extreem moeilijk zijn?

28:20 Wat gaat de vr-bril van Valve speciaal maken?

31:34 Wat zijn Artikel 11 en 13 uit de nieuwe auteursrechtenrichtlijn?

35:38 Wat gaat er nu gebeuren met deze wet?

45:00 De komst van uploadfilters, of zijn ze er al?

52:23 Mogen memes en gifjes nu nog wel?

55:28 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.