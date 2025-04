Second Life komt na 20 jaar naar tablets en smartphones

Second Life, de inmiddels vrijwel twintig jaar oude virtuele wereld, krijgt een mobiele versie. Straks moeten spelers dankzij crossplatformondersteuning dezelfde personages en werelden kunnen meemaken op hun iOS-, iPadOS en Android-apparaten. Ergens in 2023 moet de bèta uitkomen.

Second Life-ontwikkelaar Linden Lab laat dat weten in een video en een forumpost. In die video zijn ook de eerste beelden van de mobiele versie van Second Life te zien. Hoewel het de eerste keer is dat een dergelijke aankondiging gedaan wordt, stelt de studio dat het niet de eerste poging is. Het studiopersoneel zegt dat de mobiele versies op Unity gebouwd zijn. De mobiele versies die ze tonen hoefden 'niet al te veel in te leveren op het gebied van graphics', vergeleken met de desktopversies.

Second Life is geen game, zo onderstreepten de ontwikkelaars in 2007. "Er is geen gefabriceerd conflict, geen doel", stelde een woordvoerder toen. Second Life wordt gebruikt om online gemeenschappen op te bouwen, virtuele locaties te bouwen en daarin bijvoorbeeld ook te winkelen. Second Life heeft zijn Linden Dollar, die spelers kunnen kopen voor echt geld. In 2017 schreef Ars Technica een uitgebreid achtergrondverhaal over de toenmalige stand van zaken bij Second Life.