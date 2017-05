Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 23 mei 2017 12:01, 13 reacties • Feedback

Sinds afgelopen weekend zijn konijnen in de virtuele omgeving van Second Life massaal verhongerd, doordat een derde partij na een cease-and-desist-sommatie een database offline moest halen. De konijnen moesten verbinding met de database maken om te eten.

De konijnen zijn zogenoemde breedables van het merk Ozimals. Gebruikers kunnen virtuele dieren in Second Life grootbrengen en laten paren om nieuwe beesten te verkrijgen, beschrijft Vice. De dieren moeten 'eten' om te kunnen overleven; een maatregel die de makers van de dieren hebben bedacht om inkomsten te blijven genereren.

De konijnen van Ozimals waren met name populair, maar vorige week meldde het merk in een nu verwijderde posting een brief te hebben ontvangen met de sommatie om te stoppen met gebruik van de intellectuele eigendom van Ozimals. De brief was afkomstig van Akimeta, dat betrokken lijkt bij de oorspronkelijke Ozimal-konijnen.

De dienst achter Ozimals had niet de middelen om de sommatie aan te vechten en is daarom gestopt met zijn producten. Dit betekent dat de databases achter de konijnen en een soort vogels met de naam Pufflings, sinds vorige week woensdag offline zijn. De dieren moeten verbinding maken met de databases om te blijven functioneren. Doen ze dit niet, dan verhongeren ze binnen 72 uur.

Echt dood gaan ze niet volgens de makers, eerder zou er sprake zijn van een winterslaap, al lijkt de kans klein dat de databases weer online komen. Een deel van de konijnen blijft bovendien te gebruiken als hun baasje de betaalde Everlasting-functie heeft ingeschakeld. Met deze optie voor 'eeuwig leven' hoeven ze geen verbinding te maken.