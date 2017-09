Ziggo verhoogt internetsnelheden en introduceert Internet + Bellen-abo's

Ziggo gaat de snelheden van zijn Internet Complete- en Max-bundels verhogen. Het snelste abonnement krijgt een downloadsnelheid van 400Mbit/s. Ook introduceert de provider internetabonnementen die zijn aan te vullen met telefoniemogelijkheden.

Ziggo komt met drie nieuwe bundels: Internet Start + Bellen, Internet Complete + Bellen en Internet Max + Bellen. De nieuwe bundels kunnen echter alleen worden aangevraagd door bestaande klanten die al internet of telefonie van de provider afnemen. Voor klanten die alleen televisie afnemen, is de bundel niet beschikbaar. De abonnementen staan sinds 4 september in het aanbod, maar zijn tot op heden niet op de website vermeld. Tweakers ontving de informatie van een betrouwbare bron.

Vanaf 2 oktober verhoogt Ziggo de snelheid van verschillende internetbundels. De snelheid van het Internet Complete-abonnement gaat van 150 naar 200Mbit/s en Internet Max gaat van 300 naar 400Mbit/s. Ook bij gebruikers die bij de prijsverhoging van Internet Max vorig jaar ervoor kozen om bij 200Mbit/s te blijven, wordt de snelheid verhoogd. Die kunnen per 2 oktober met 250Mbit/s downloaden. Over de uploadsnelheden wordt nog niets vermeld, maar vermoedelijk blijft dit bij elke bundel tien procent van de downloadsnelheid. De prijzen van de bundels blijven ongewijzigd.

Een prijsverhoging komt er wel voor het Internet Start-pakket. Hiervan gaat de prijs van 39,95 euro per maand naar 43,50 euro per maand. Dit is echter enkel van toepassing bij nieuwe klanten. Mensen die dat abonnement voor 4 september al afnamen, blijven 39,95 euro betalen.

Tot slot verandert Ziggo de naamgeving van enkele hardwareproducten. De Connect Box wordt hernoemd naar Ziggo Connectbox, het Extra Wifi-punt gaat voortaan Ziggo Wifibooster heten, Extra Internetpunt wordt veranderd naar Ziggo Extra Internetpunt en WifiSpots gaan voortaan als Ziggo Wifispots door het leven.

Tweakers heeft contact opgenomen met Ziggo voor commentaar. Een woordvoerder van de provider bevestigt dat de informatie klopt. Er is nog geen informatie bekend over eventuele wijzigingen in de internetsnelheden van de alles-in-1-pakketten. Ziggo brengt het nieuws binnenkort zelf officieel naar buiten.

Bundel Maandelijkse prijs Internet Start + Bellen €44,50 Internet Complete + Bellen €52,50 Internet Max + Bellen €61,45

Prijzen van de nieuwe Internet + Bellen-abonnementen

Internetbundel Oude snelheid Nieuwe snelheid Internet Start 40Mbit/s 40Mbit/s Internet Complete 150Mbit/s 200Mbit/s Internet Max (legacy) 200Mbit/s 250Mbit/s Internet Max 300Mbit/s 400Mbit/s

Veranderingen in de snelheden van internetbundels