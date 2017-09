Volgende generatie desktop-hdd's komt mogelijk met platters van glas

Naarmate de opslagcapaciteit van desktop-hdd's verder toeneemt, kiezen fabrikanten mogelijk vaker voor een glassubstraat voor de platters in plaats van een aluminiumlegering. Zowel voor 3,5"-hdd's met meer platters als bij gebruik van de hamr-techniek zou glas voordeel bieden.

Het Japanse bedrijf Hoya, het enige bedrijf dat zich richt op het vervaardigen van glas voor hdd-platters, verwacht grote groei en benoemt de voordelen tegenover Nikkei. Het bedrijf heeft prototypes van 3,5"-hdd's met tien platters van glassubstraten met diktes van 0,5mm en met negen van 0,635mm. Hoya maakt al glassubstraten voor 2,5"-schijven, maar aangezien laptops vaker met ssd's uitgerust worden, krimpt die markt voor het Japanse bedrijf. In het verleden gebruikte IBM al glas voor platters, maar het bedrijf stopte hiermee, onder andere vanwege de hoge kosten.

Volgens het bedrijf is de rigiditeit van zijn glassubstraat hoger dan de aluminiumlegering die fabrikanten nu gebruiken, bij een geringere dikte. Dit zou hdd-fabrikanten in staat stellen meer platters in harde schijven te stoppen.

Voor de huidige 12TB-schijven gebruikt WD bijvoorbeeld acht platters, maar de verwachting is dat voor hogere opslagcapaciteiten nog meer platters nodig zijn. Toshiba en Seagate hebben al hdd's van 14TB en 18TB in het vooruitzicht gesteld. Met de huidige technieken zit er weinig rek in om de opslagdichtheid van de platters verder te verhogen.

Seagate werkt wel aan een veelbelovende techniek die de opslagdichtheid flink kan verhogen: hamr of heat-assisted magnetic recording. Hierbij worden de magnetische gebieden waar data wordt opgeslagen onder verhitting van een laser gedemagnetiseerd en weer gemagnetiseerd. Volgens Hoya is hiervoor materiaal nodig dat bestand is tegen de hoge temperaturen van tot wel 700°C. De op aluminium gebaseerde platters zouden maximaal 200°C kunnen weerstaan, maar het glassubstraat zou wel afdoende zijn. Niet bekend is wanneer Seagate zijn eerste schijven met hamr uitbrengt. Aanvankelijk zouden deze al in 2014 verschijnen.