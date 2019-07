KPN wil naam Xs4all niet overdragen aan gehandicaptenstichting

KPN wil zijn merknaam Xs4all niet geven aan de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Die stichting deed een oproep en plaatste een krantenadvertentie met het verzoek aan KPN om de naam te doneren.

De merknaam van de provider is niet beschikbaar voor de stichting, laat KPN weten aan NU.nl. KPN zegt de 'oproep en de gedachte erachter' te begrijpen en te steunen, maar wil de merknaam niet afstaan.

Maandag plaatste de NSGK een oproep op zijn site, en een advertentie in het Algemeen Dagblad met daarin het verzoek aan KPN om de merknaam Xs4all te doneren. Donderdag zal een groep kinderen voor het KPN-hoofdkantoor met een billboard nogmaals een oproep doen aan de provider om de naam te doneren.

KPN besliste dit jaar om te stoppen met Xs4all. Het plan is om in augustus te beginnen met het integreren van de afdelingen en in de loop van volgend jaar zou de merknaam verdwijnen. KPN kreeg de naam in 1998 in handen bij de overname van het bedrijf.