Ondernemingsraad van Xs4all adviseert KPN om opheffing niet door te laten gaan

De ondernemingsraad van Xs4all heeft KPN geadviseerd om de voorgenomen opheffing van de provider niet door te laten gaan. De OR redeneert dat de opheffing negatief kan uitpakken voor het bedrijf. De OR toonde zich al eerder tegenstander van het plan.

De OR schrijft in een rapport dat aan het advies ten grondslag ligt dat opheffing van Xs4All negatief kan uitpakken voor KPN en voor klanten van Xs4all. Bovendien ontbreekt er volgens de OR een goede reden om de provider, volledig dochterbedrijf van KPN, te integreren in KPN. "Xs4all is kerngezond, maakt veel winst en heeft nog enorm veel potentie. Privacy en internetveiligheid zijn steeds vaker onderwerp van gesprek. Wij zien hier een belangrijke rol voor Xs4all in weggelegd."

KPN kan het advies naast zich neerleggen, maar moet wel goed motiveren waarom dat gebeurt. Bovendien kan de OR daarna in beroep tegen de beslissing bij de Ondernemingskamer, een onderdeel van het Gerechtshof in Amsterdam dat uitspraken doet bij conflicten binnen bedrijven.

De OR zei al eerder te overwegen om KPN voor de rechter te slepen vanwege vermeend wanbeleid. De provider vroeg eerder dit jaar advies aan de OR over de opheffing. KPN besliste dit jaar om te stoppen met Xs4all. In de loop van volgend jaar zou de merknaam verdwijnen. KPN kreeg de naam in 1998 in handen bij de overname van het bedrijf.

KPN zegt in een reactie het advies te gaan bestuderen en betreurt het. "Het management van XS4ALL hecht er veel waarde aan om het proces met de ondernemingsraad zorgvuldig te doorlopen, in het belang van medewerkers en de klanten van Xs4all. KPN zal klanten van Xs4all pas over te laten gaan als KPN een vergelijkbaar of betere dienstverlening kan bieden. Dat zal naar verwachting in de loop van 2020 zijn."