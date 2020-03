'Xs4all-klanten moeten uiterlijk begin 2022 overgezet zijn naar KPN'

KPN wil de klantmigratie van Xs4all naar zijn eigen technieken op zijn laatst op 1 januari 2022 afgerond hebben. Dat staat in een brief die het bedrijf naar Xs4all-medewerkers stuurde vanwege de overgang van het personeel naar KPN, dat afgelopen zondag 1 maart gebeurde.

In de brief aan het personeel staat dat het moment waarop en de mate waarin het werkpakket van Xs4all zal wijzigen afhangt van snelheid en omvang van de klantmigratie. Die migratie moet uiterlijk 1 januari 2022 een feit zijn, blijkt verder uit de mededeling, waar de actiegroep Xs4all Moet Blijven uit citeert.

De mededeling betreft de overgang van onderneming. Zoals KPN eerder aankondigde vond deze 1 maart plaats. "Dit betekent dat we allemaal KPN-medewerkers worden", aldus de brief. Het gaat om de eerste stap van de migratie. "De insteek is op 01-01-2022, of zoveel eerder als het werk is geïntegreerd en de klantmigratie volledig is voltooid, een collectieve arbeidsvoorwaarden-harmonisatie uit te voeren", staat er verder.

De merknaam Xs4all blijft bestaan, maar KPN voegt de achterliggende technieken van Xs4all samen met zijn eigen systemen. De ondernemingsraad en de aparte bv voor Xs4all verdwijnen en KPN schrijft op termijn ook geen nieuwe Xs4all-abonnees bij.