KPN ontkent wanbeleid en neemt afstand van kritiek ondernemingsraad Xs4all

Het management van KPN en Xs4all neemt openlijk afstand van de brief met kritiek die de ondernemingsraad van Xs4all naar de directie heeft gestuurd. De OR verweet KPN in die brief wanbeleid en waardevernietiging. KPN ontkent dat.

Het management van KPN en Xs4all heeft zaterdag een reactie gestuurd op de bezwarenbrief van de ondernemingsraad van Xs4all, die op 1 augustus aan de directie werd gestuurd. Het management vindt de bezwaren ongegrond en stelt dat de brief 'niet in het belang is van KPN, Xs4all, medewerkers en klanten'. De directie zegt de bezwarenbrief grondig te hebben bestudeerd, maar kan zich niet vinden in de klachten.

Volgens het management heeft Xs4all als onderdeel van KPN een onderscheidende positie in de telecommarkt kunnen innemen en heeft de provider gebruik kunnen maken van de schaalvoordelen van KPN, onder andere op het gebied van inkoop, administratie, onderzoek en het aanbieden van tv-diensten. Het medezeggenschaps- en besluitvormingstraject rondom het opdoeken van Xs4all is volgens KPN ook uitvoerig en zorgvuldig verlopen. Daarom is er volgens de directie geen sprake van wanbeleid.

De directie gaat met de reactie in tegen de bezwarenbrief waarin KPN wordt beschuldigd van het verwaarlozen en marginaliseren van Xs4all. Volgens de directie is het beleid er altijd op gericht geweest om bij te dragen aan het succes van zowel Xs4all als KPN.

Het management van KPN en Xs4all zegt zich volledig te blijven inzetten om samen met de OR tot een oplossing te komen. Door de kritiek af te wenden, lijkt de directie echter niet voornemens te zijn om een ander standpunt over het opdoeken van Xs4all in te nemen.

Daan Willems, woordvoerder van de ondernemingsraad van Xs4all, zegt tegenover Nu.nl de reactie te bestuderen en met KPN in gesprek te gaan. Volgens de woordvoerder lijkt het erop dat de KPN volledig in de ontkenning zit, zonder naar de bezwaren te luisteren.

De OR dreigde eerder KPN voor de rechter te slepen en houdt die mogelijkheid nog open. De raad wil daarvoor het enquêterecht inzetten, waarmee het een afhankelijk onderzoek naar de gang van zaken binnen het bedrijf kan laten uitvoeren. Vorige week adviseerde de OR de directie van KPN nogmaals om de voorgenomen opheffing van Xs4all niet door te laten gaan.