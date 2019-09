Actiecomité vraagt nieuwe KPN-ceo om Xs4all te redden

Het actiecomité Xs4all Moet Blijven heeft de nieuwe ceo van KPN, Dominique Leroy, gevraagd Xs4all te redden. Het comité wil in gesprek gaan met Leroy 'om de kansen en mogelijkheden te bespreken'.

Het actiecomité Xs4all verzoekt Leroy in een open brief om bij de provider aan te dringen om zo spoedig mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van Xs4all. Leroy gaat per 1 december aan de slag gaat als ceo van KPN. Volgens de groepering is het comité met KPN in een 'publieke loopgravenoorlog' belandt, een impasse die de ceo kan doorbreken, zo lijkt Xs4all Moet Blijven te hopen.

In de brief wijst het comité erop dat het juridische en langdurige procedures bij de Ondernemingskamer kan starten en dat tienduizenden Xs4all-klanten dreigen over te stappen, mogelijk naar de nieuwe provider die de groepering wil starten.

De open brief is een nieuwe poging in een lange reeks van het comité om het stoppen met Xs4all door KPN tegen te gaan. Ondanks die druk lijkt de directie niet voornemens te zijn om terug te komen op zijn besluit de merknaam Xs4all te schrappen, de provider op te heffen en verder te gaan met enkel het KPN-merk.