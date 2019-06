Alarmnummer 112 en hulpdiensten zijn onbereikbaar door KPN-storing - update

Door een landelijke storing in het mobiele en het vaste netwerk van KPN zijn onder meer alarmnummer 112 en het algemene politienummer onbereikbaar. De telefoniestoring treft ook KPN-klanten, gemeenten en bedrijven. Hulpdiensten gaan de straat op voor eventuele hulp.

De Nederlandse politie meldt dat bij zowel het alarmnummer 112 als het algemene politienummer 0900-8844 een storing is. Op storingswebsite Allestoringen melden mensen uit heel Nederland dat ze niet kunnen bellen. De politie zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing, maar vooralsnog is het onduidelijk wat de storing heeft veroorzaakt. De helpdesk van KPN meldt op Twitter dat het incident momenteel beoordeeld wordt en dat er nog geen verwachte eindtijd is te geven. Woordvoerders van de provider zijn onbereikbaar. Het bedrijf geeft klanten de tip om bellen via 4g uit te zetten, omdat 3g en 2g nog wel zouden werken.

Inmiddels meldt de politie dat het alle agenten die dienst hebben de wijken instuurt en dat mensen bij medische spoed naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis moeten. De lokale politieafdeling van Enschede roept mensen op om spoedmeldingen te voorzien van een locatie en hulpvraag en deze via Twitter of Facebook te versturen. De politie en de Meldkamer Noord-Nederland raden mensen aan om naar een politiebureau of brandweerkazerne te gaan als ze hulp nodig hebben. Brandweerkazernes worden ten gevolge van de telefoonstoring bemand. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid meldt dat ook ambulances zijn gaan rondrijden op straat, om in te kunnen spelen op eventuele spoedgevallen.

Overigens vond Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie zes jaar geleden dat een dergelijke storing van het 112-nummer niet meer zou mogen voorkomen. Hij schreef dat destijds in een brief aan de Tweede Kamer, nadat een storing van het alarmnummer er toen voor zorgde dat 112 's nachts urenlang onbereikbaar was. In totaal konden toen 164 mobiele bellers geen contact met de meldkamers krijgen; tijdens de storing overleed toen een Amsterdamse inwoner. Deze storing van juni 2012 werd onder meer veroorzaakte door de uitval van twee belangrijke glasvezelverbindingen. Nadien zijn er vaker KPN-storingen geweest die 112 onbereikbaar maakten. Begin 2013 meldden verschillende media dat de problemen bij de verbindingen van de alarmcentrale al langer bekend waren.

Update, 17:20 uur: De Nederlandse politie zegt dat het inmiddels alternatieve telefoonnummers gereed heeft. Voor 112 is er het alternatief 088-6628240 en voor het algemene politienummer 0900-8844 kunnen mensen nu het nummer 088-9659630 draaien. Via het nummer 06-13650952 is de politie ook te bereiken door een bericht te sturen met WhatsApp