Bredaas ziekenhuis schrapt afspraken en operaties na netwerkstoring

Het Amphia-ziekenhuis in Breda heeft sinds vrijdagochtend last van een omvangrijke telefonie- en internetstoring. Het ziekenhuis ziet zich genoodzaakt afspraken te wijzigen en operaties te schrappen.

De storing begon volgens het ziekenhuis om 05.15 in de ochtend en zorgde gedurende de dag voor veel problemen. Onder andere was Amphia hierdoor vrijdag telefonisch onbereikbaar. Ook hadden medewerkers beperkt toegang tot patiëntendossiers en andere data.

Het ziekenhuis heeft afspraken en behandelingen in de poliklinieken moeten schrappen en voor veel geplande operaties moesten nieuwe afspraken gemaakt worden. Spoedoperaties bij patiënten die al opgenomen waren gingen wel door. Voor overige spoedeisende hulp leidt het ziekenhuis patiënten door naar het ETZ in Tilburg of Bravis in Roosendaal en Bergen op Zoom.

Bij de grootste vestiging van het Amphia zijn ongeveer zestig operaties niet doorgegaan, meldt BN de Stem. Amphia doet nog geen mededelingen over de oorzaak. Het ziekenhuis kan ook niet zeggen wanneer de problemen voorbij zijn. Er zijn in de afgelopen jaren regelmatig problemen bij ziekenhuizen geweest door ict- en netwerkstoringen.