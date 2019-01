Ziekenhuis Enschede zegt 27 operaties af wegens ict-storing

Ziekenhuis MST in Enschede heeft vanaf vrijdagochtend te maken gehad met een omvangrijke ict-storing. Omdat de ict-infrastructuur van het ziekenhuis plat lag, konden meerdere operaties niet doorgaan. SpoedpatiŽnten moesten elders worden ondergebracht.

De storing begon op vrijdagochtend rond 09.00 uur. In totaal moest het ziekenhuis 27 operaties afzeggen en patiŽnten doorverwijzen naar bijvoorbeeld de spoedeisende hulp in Almelo. Ook werden patiŽnten verzocht thuis te blijven.

Volgens het ziekenhuis leverde dat geen problemen op. Medewerkers van het ziekenhuis konden niet meer met hun computers bij de systemen. Ook het telefoonverkeer lag plat en het ziekenhuis kon geen updates op de site plaatsen.

De oorzaak van de problemen is niet bekend. "Wat we wťl weten, is dat er iets is gebeurd in het ict-systeem en dat de back-up niet werkte", meldt een woordvoerder tegen RTV Oost. Rond 12.44 uur, was de storing verholpen en inmiddels kan het ziekenhuis weer operaties uitvoeren en patiŽnten ontvangen op de Spoedeisende Hulp.