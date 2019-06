KPN-topman Maximo Ibarra stapt op

KPN-topman Maximo Ibarra stapt eind september op. De ceo van de telecomprovider verlaat het bedrijf per 30 september wegens familieomstandigheden.

Het vertrek van Ibarra heeft niets te maken met de grote KPN-storing van maandag, schrijft het bedrijf in het persbericht. Daarbij waren de telefoondiensten én alarmnummer 112 urenlang niet bereikbaar. Het is nog steeds onduidelijk waar die storing door ontstond. Ibarra nam volgens KPN zelf ontslag 'vanwege dringende familieomstandigheden en verhuist naar zijn thuisland Italië.

Ibarra kwam in 2017 in dienst bij KPN en werd in 2018 de ceo van het bedrijf. Hij zegt de komende tijd vooral verder te gaan met het zoeken naar en het inwerken van zijn opvolger. Het is nog niet bekend wie dat wordt.