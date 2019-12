'Bijna 30 procent gemeenten stopt met WhatsApp vanwege nieuwe regels'

Bijna 30 procent van de Nederlandse gemeenten die WhatsApp gebruikten voor contact met gemeente, stopt daarmee vanwege nieuwe regels van WhatsApp. Het leek er eerder op dat gemeenten vanaf 7 december meer zouden moeten betalen voor het gebruik van WhatsApp.

Van de 189 gemeenten die nu WhatsApp gebruiken hebben 54 gezegd ermee te stoppen, schrijft Nu.nl op basis van een eigen rondgang. De gemeenten gebruikten WhatsApp als laagdrempelige manier van communiceren met een gemeente. Bijna 63 procent van de gemeenten gaat wel door met het gebruiken van WhatsApp. Van de rest van de gemeenten is onbekend wat ze zullen doen.

Het leek er lang op dat gemeenten zouden moeten stoppen met het gebruik van WhatsApp voor gemeentelijke zaken, maar er zijn diverse externe bedrijven die het mogelijk maken om de dienstverlening te blijven aanbieden, meldt Gemeente.nu. Gemeenten integreren WhatsApp het liefst in bestaande systemen om zo de berichten goed te kunnen verwerken. Vanwege de onduidelijkheid waren er al aantal gemeenten gestopt. Sommige daarvan, zoals Moerdijk, zeggen tegen Nu.nl te stoppen, omdat er weinig berichten binnenkomen.

Sommige gemeenten twijfelen nog, waarvan Amsterdam de grootste is. "Nu beantwoorden we appjes met een heel team tegelijkertijd. Na vrijdag kan dat maar door één persoon tegelijk. Mochten we dit nieuwe systeem niet op tijd en goed ingericht krijgen, dan zijn we genoodzaakt - al dan niet tijdelijk - te stoppen met WhatsApp."

Gemeenten gebruiken WhatsApp om burgers in staat te stellen zaken te melden als loszittende stoeptegels. Facebook ziet het liefst dat gemeenten stoppen met WhatsApp, omdat het bedrijf geen verantwoordelijkheid wil dragen als gemeenten het platform gaan gebruiken voor cruciale communicatie in bijvoorbeeld noodgevallen, schreef Binnenlands Bestuur in september.