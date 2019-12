'Samsung Galaxy Fold 2 heeft 108-megapixelcamera en camera met 5x zoom'

De tweede versie van Samsungs vouwbare smartphone Galaxy Fold zou beschikken over een primaire camera met een resolutie van 108 megapixels en een camera met telelens die ten opzichte van de primaire camera 5x zoom biedt, zo schrijft financieel persbureau Bloomberg.

Samsung wil de tweede versie van de Fold laten zien in februari, rond de tijd dat de Galaxy S11 ook uitkomt, schrijft Bloomberg. Het financieel persbureau weet niet of Samsung de vorm van de huidige Fold behoudt of dat het gaat om de klaptelefoon met vouwbaar scherm die de fabrikant dit najaar teasete. De huidige Fold heeft een verticale vouw en klapt open van een smartphone in een tablet. Een klaptelefoon zoals de nieuwe Motorola Razr heeft de vorm van een halve smartphone en klapt open tot een hele.

Bloomberg herhaalt ook diverse geruchten over de Galaxy S11, die dezelfde camera's meekrijgt. De primaire camera heeft een resolutie van 108 megapixels. Het lijkt erop dat het daarbij gaat om de door Samsung gemaakte 1/1,33"-sensor die Xiaomi gebruikt in de de Mi Note 10. Dat is een sensor met bijna drie keer het oppervlak van de camerasensors van de Galaxy S10, Google Pixel 4 en iPhone 11, zo kwam naar voren in de meest recente aflevering van de Tweakers Podcast. Met een grotere sensor vangt een camera meer licht en kan dus in theorie betere foto's maken, vooral bij minder licht.

De camera met telelens krijgt 5x zoom. Dergelijke camera's zitten nu al op de Huawei P30 Pro en Oppo Reno 10x Zoom. Daarbij is het onduidelijk of Samsung kiest voor de periscopische camera zoals Huawei en Oppo die gebruiken. Daarbij zit er een spiegel achter de lens die het licht 90 graden ombuigt, waarna de sensor gedraaid in de behuizing zit. Dat is nuttig, omdat op die manier een langere brandpuntsafstand mogelijk is dan met een traditioneel geplaatste sensor: dat zou anders een telefoon veel dikker maken.

Xiaomi heeft echter een camera met telelens met 5x zoom in de Mi Note 10 gezet zonder periscopische opzet. Daarbij gaat het om een 1/4,4"-sensor van 8 megapixels en '3,7x zoom', waarbij Xiaomi de randen van de foto afknipt om het equivalent van 5x zoom te gebruiken. Vervolgens upscalet de software de foto weer naar 8 megapixels.

Samsung heeft niet gereageerd op de geruchten. De fabrikant presenteert zijn Galaxy S-modellen telkens rond het einde van de winter en Samsung kondigde de Galaxy Fold afgelopen jaar op hetzelfde moment aan. Er kwamen al eerder geruchten naar buiten over de S11, waaronder renders.