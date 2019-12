Samsung brengt Galaxy Fold over drie weken in Nederland uit

Samsung brengt de vouwbare smartphone Galaxy Fold over iets meer dan drie weken in Nederland uit. De telefoon gaat bij release 2020 euro kosten. De smartphone kwam enkele maanden geleden in onder meer Duitsland uit.

De telefoon is vanaf deze week te bestellen en leveringen volgen vanaf 10 januari 2020, zo laat Samsung weten aan Tweakers. Het was al langer duidelijk dat de Fold in Nederland zou gaan uitkomen, want begin deze maand publiceerde SamMobile al een firmware van de Fold voor de Nederlandse markt.

Samsung wilde de Fold al begin mei uitbrengen, maar daar ging een streep door toen de fabrikant de release wereldwijd uitstelde toen er problemen naar buiten kwamen met de bouw van de telefoon. Samsung heeft die problemen ondervangen met het plaatsen van kapjes over het scharnier en het vergroten van de plastic toplaag van het scherm tot onder de bezel, waardoor het er niet langer uitzag als een afneembare screenprotector.

De telefoon kwam vervolgens in september weer uit, maar er kwam toen geen Nederlandse release. De vouwbare smartphone kwam wel uit in onder meer Duitsland, Frankrijk, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Tweakers publiceerde een paar maanden geleden een review van de Galaxy Fold.