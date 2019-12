Gerucht: scherm Galaxy Fold 2 krijgt beschermlaag van glas in plaats van plastic

De Galaxy Fold 2 van Samsung krijgt mogelijk een beschermlaag van glas. Op het Chinese Weibo zijn beelden opgedoken van wat mogelijk de opvolger van de vouwtelefoon is, waar geen plastic, maar een dunne beschermlaag van glas op zit.

Renders van de vermoedelijke opvolger van de Galaxy Fold doken eerder al op, maar nu zegt de bekende smartphonelekker Ice Universe op Twitter dat de telefoon zo'n glazen scherm krijgt. Het zou gaan om een 'ultradunne glazen cover' voor het scherm. In de huidige Galaxy Fold zit daar nog een plastic beschermlaag op, waardoor de vouw goed te zien is in het scherm. Dat bleek ook uit de review die Tweakers maakte over de Galaxy Fold. Samsung heeft eerder al patenten ingediend voor het gebruik van ultradun glas. Ook andere bedrijven zoals Corning werken aan een vergelijkbaar soort glas, dat makkelijk te buigen is en daarom vooral interessant is voor vouwbare telefoons en apparaten. Overigens is van de eerder uitgelekte telefoon helemaal niet zeker dat het om een opvolger van de Galaxy Fold gaat.

Mogelijk wordt de glazen beschermlaag ook gebruikt in een andere vouwbare telefoon van Samsung. Het zou ook op de klaptelefoon die eerder dit jaar werd getoond kunnen zitten. Samsung toont de Galaxy Fold 2 naar verwachting in februari 2020. Eerder gingen er al geruchten dat de telefoon een 108-megapixelcamera krijgt met 5x zoom.