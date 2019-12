Hoor wie klopt daar kinderen? De smartphonewereld leek afgelopen jaar wel een groep kinderen die met smart zat te wachten op vernieuwing. Natuurlijk, accu's werden groter, camera's werden beter en schermen werden langer, maar al eerder bleek dat mensen wachten op grote vernieuwingen voordat ze nieuwe telefoons kopen.

Die vernieuwing kwam ook, maar hij klopte slechts voorzichtig aan de deur. Het waren vreemde telefoons, zeker, maar ze waren er wel: de Royole FlexPai, Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X en Motorola Razr lieten zien hoe vouwbare smartphones eruit kunnen gaan zien, terwijl veel fabrikanten de eerste modellen met 5g uitbrachten, de nieuwe generatie mobiel internet die op termijn veel hogere snelheden mogelijk moet maken.

Smartphonemakers strooiden dus wat lekkers in een of andere hoek van de markt, maar de echte doorbraak laat nog op zich wachten. Wel stokte de neergang van de smartphonemarkt en was vanaf deze zomer weer een lichte groei te zien.

Zoals altijd blikken we aan het einde van het jaar terug en vooruit, om te zien welke ontwikkelingen er zijn geweest en wat er gaat komen. Uiteraard moet je alle voorspellingen bezien met een zakje zout. En o ja, natuurlijk houden we onze voorspellingen van vorig jaar tegen het licht om te zien wat ervan is uitgekomen.