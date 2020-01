Vouwbare Motorola razr komt over twee weken uit in VS

De vouwbare smartphone Motorola razr van Lenovo komt over twee weken uit bij de Amerikaanse provider Verizon Wireless. De smartphone komt ook snel uit in enkele andere landen, maar de telefoon staat vooralsnog niet op de planning voor de Benelux.

De Motorola razr had deze week uit moeten komen, maar zal in plaats daarvan op 6 februari verschijnen, meldt Verizon. Lenovo kondigde de vouwbare smartphone in november aan. De telefoon komt niet alleen uit bij de Amerikaanse provider. De Zweedse provider Tele2 rekent nu ook een levertijd van een tot twee weken, volgens de eigen site. Daar had de telefoon ook deze week moeten uitkomen.

De vouwbare smartphone heeft geen simslot, maar werkt alleen met een e-sim. Lang niet alle providers ondersteunen dat. In Nederland werkt T-Mobile met e-sims, maar die provider heeft officieel alleen nog support voor iPhones. Er is nog niets bekend over een release van de razr in de Benelux.

De Motorola razr-klaptelefoon heeft een vouwbaar 6,2"-oledscherm met een resolutie van 2142x876 pixels. Aan de buitenkant zit nog een 2,7"-oledschermpje met een resolutie van 800x600 pixels. Uitgeklapt heeft de razr afmetingen van 172x72x6,9mm. Dichtgeklapt is dat 94x72x14mm. De processor is een Snapdragon 710-soc. Het toestel kost 1600 euro. Tweakers publiceerde onlangs een preview van de razr.