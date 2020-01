Lenovo brengt Motorola razr binnen paar maanden naar Nederland

Lenovo brengt de vouwbare smartphone Motorola razr binnen een paar maanden uit in Nederland. Details zijn nog niet bekend. De smartphone komt over twee weken uit in onder meer de Verenigde Staten en Zweden.

Details over de release in Nederland zijn nog niet bekend, schrijft Nu.nl. De razr kost in andere Europese landen 1600 euro. Het ligt voor de hand dat de prijs in Nederland ook rond die waarde zal liggen. Vooralsnog zou de razr alleen kunnen uitkomen bij T-Mobile; het is de enige provider met een eigen netwerk die e-sim ondersteunt. De vouwbare smartphone heeft geen simslot, maar alleen een e-sim.

Samsung bracht eerder deze maand de Galaxy Fold uit in Nederland. In China kwamen al eerder de Royole FlexPai en Huawei Mate X uit; dat gebeurde vorig jaar. Volgens geruchten gaat Samsung volgende maand zijn tweede vouwbare smartphone presenteren.

De Motorola razr-klaptelefoon heeft een vouwbaar 6,2"-oledscherm met een resolutie van 2142x876 pixels. Aan de buitenkant zit nog een 2,7"-oledschermpje met een resolutie van 800x600 pixels. Uitgeklapt heeft de razr afmetingen van 172x72x6,9mm. Dichtgeklapt is dat 94x72x14mm. De processor is een Snapdragon 710-soc. Tweakers publiceerde onlangs een preview van de razr.