Motorola razr komt op 24 januari uit in Zweden

Motorola brengt de razr op 24 januari uit in Zweden via provider Tele2. Dat heeft de provider bekendgemaakt. Het was al bekend dat de smartphone met vouwbaar scherm zou uitkomen in Europa, maar nog niet bekend was wanneer dat zou gebeuren en hoeveel hij zou kosten.

Tele2 gaat 17.990 Zweedse kronen vragen voor de razr. Dat is omgerekend momenteel ongeveer 1680 euro, maar de losse toestelprijzen van smartphones liggen in Zweden iets hoger dan in de Benelux. Veelal kosten telefoons hier rond 5 procent minder. Dat zou de Europese prijs rond 1600 euro brengen. In de VS vraagt provider Verizon bij de release in januari 1500 dollar, maar dat is zonder btw.

De release van de razr zal beperkt zijn, omdat de smartphone geen fysiek slot heeft voor een simkaart. Hij werkt alleen met een e-sim. Weinig providers in Europa ondersteunen dat. In Nederland heeft van de grote providers alleen T-Mobile ondersteuning voor e-sim. Tweakers heeft T-Mobile gevraagd of die provider de razr gaat aanbieden in Nederland. In België is er geen enkele provider met e-sim-ondersteuning. Moederbedrijf Lenovo heeft ook een Nederlandstalige productpagina online gezet, maar het is onbekend of en wanneer de fabrikant het toestel uitbrengt in de Benelux.

Motorola kondigde de razr donderdagochtend Nederlandse tijd aan. Het is een toestel met vouwbaar oledscherm met een oppervlakte van 87 vierkante centimeter, een diagonaal van 6,2" en een resolutie van 2176x878 pixels. Dat is een beeldverhouding van 22:9. Het scherm geeft 16:9-content weer met een diagonaal van 4,8".

De telefoon heeft ook een 2,7"-oledscherm aan de buitenkant voor meldingen. De telefoon heeft een frontcamera aan de binnenkant en een 16-megapixelcamera aan de buitenkant. De Android-smartphone draait op een Qualcomm Snapdragon 710-soc. Er zit een 3,5mm-aansluiting op de behuizing en de usb-c-poort ondersteunt snelladen met 15W.