AMD introduceert stilletjes mobiele Radeon RX 5300M-gpu

AMD heeft deze week zonder officiële aankondiging de Radeon RX 5300M-gpu voor laptops geïntroduceerd. De specificaties zijn zeer vergelijkbaar met die van de hoger gepositioneerde 5500M. Het bedrijf komt ook met Radeon Pro-gpu's voor de Macbook Pro.

De RX 5300M heeft, net als de RX 5500M, 22 compute units en 1408 streamprocessors. Ook de geheugensnelheid is met 14Gbit/s ongewijzigd. Wel beschikt de 5300M over minder gddr6-geheugen: de gpu heeft maximaal 3GB aan vram, terwijl de 5500M over maximaal 4GB kan beschikken. Ook ligt de geheugenbandbreedte wat lager met 168GB/s in plaats van 224GB/s. De fp32-rekenkracht van de 5300M bedraagt 4,07tflops, terwijl de 5500M zo'n 4,63tflops haalt. De tdp van de RX 5300M is nog onbekend, maar die van de RX 5500M bedraagt 85W.

Het bedrijf kondigde deze week ook twee Radeon Pro-gpu's aan. Deze gpu's maken hun debuut in de Macbook Pro 16", die op woensdag is aangekondigd. De AMD Radeon Pro 5500M bevat 24 compute units en 1536 streamprocessors. De mobiele gpu heeft maximaal 8GB aan gddr6-geheugen met een snelheid van 12Gbit/s. De gpu heeft daarnaast een 128bit-geheugenbus. De bandbreedte van het geheugen bedraagt 192GB/s. De gpu biedt maximaal 4tflops aan fp32-rekenkracht. AMD adverteert met een 'peak engine clock' van 1300MHz. Vermoedelijk wordt hiermee de turbofrequentie bedoeld. De tgp van de Radeon Pro 5500M bedraagt 50W.

De Radeon Pro 5300M is een lager gepositioneerde gpu met 20 cu's en 1280 streamprocessors. De gpu heeft 4GB aan gddr6-geheugen met een snelheid van 12Gbit/s. De geheugenbus blijft op 128bit ongewijzigd. De bandbreedte bedraagt 192GB/s. De gpu heeft een maximale fp32-rekenkracht van 3,2tflops. De Radeon Pro 5300M heeft daarnaast een peak engine clock van 1250MHz en een tgp van 50W.

AMD geeft aan dat de RX 5300M dit kwartaal beschikbaar zal zijn in laptops van verschillende fabrikanten, tegelijk met de eerder aangekondigde RX 5500M. De Radeon Pro-gpu's zijn vanaf nu beschikbaar in de nieuwe Macbook Pro 16"-modellen. Deze gpu's zullen naar verwachting niet in andere laptops verschijnen. Vorige Radeon Pro-modellen voor laptops werden ook alleen gebruikt in de Macbook Pro.

Radeon RX 5500M Radeon RX 5300M Radeon Pro 5500M Radeon Pro 5300M Compute units 22 22 24 20 Streamprocessors 1408 1408 1536 1280 Geheugen Maximaal 4GB gddr6 Maximaal 3GB gddr6 Maximaal 8GB gddr6 Maximaal 4GB gddr6 Geheugenbus 128bit nnb 128bit 128bit Geheugensnelheid 14Gbit/s 14Gbit/s 12Gbit/s 12Gbit/s Geheugenbandbreedte 224GB/s 168GB/s 192GB/s 192GB/s Boostclock 1645MHz 1445MHz 1300MHz* 1250MHz* Gameclock 1448MHz 1181MHz Nvt Nvt Tdp / tgp 85W tdp Nnb 50W tgp 50W tgp

*AMD noemt dit 'peak engine clock'. Vermoedelijk wordt hiermee de boostclock bedoeld.