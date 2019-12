Afbeeldingen tonen aangepaste RX 5500XT-videokaarten van ASRock en Gigabyte

Enkele afbeeldingen van custom RX 5500XT-videokaarten zijn online verschijnen. Het gaat hier om gpu's van ASRock en Gigabyte. Naar verluidt wordt de RX 5500XT volgende week aangekondigd door AMD, maar hierover is nog geen officiële informatie beschikbaar.

VideoCardz heeft afbeeldingen bemachtigd van enkele RX 5500XT-videokaarten. De afbeeldingen tonen de ASRock RX 5500XT Challenger en twee verschillende OC-videokaarten van Gigabyte. De videokaarten bevatten alle drie een Navi 14-gpu van AMD.

De ASRock Challenger heeft volgens VideoCardz een kloksnelheid van 1737MHz, terwijl het referentiemodel van AMD een kloksnelheid van 1717MHz zou hebben. De ASRock Challenger krijgt drie displayportaansluitingen en een hdmi-poort. De kaart heeft twee fans en wordt geleverd met een backplate. De afbeeldingen tonen een model met 8GB aan gddr6-geheugen, maar de fabrikant komt volgens VideoCardz ook met een uitvoering met 4GB.

De ASRock RX 5500XT Challenger. Afbeeldingen via VideoCardz

Gigabyte komt volgens VideoCardz in ieder geval met twee verschillende RX 5500XT-kaarten: een Gaming OC-versie met drie fans en een 'gewoon' OC-model met twee fans. De Gaming OC-variant heeft een kloksnelheid van 1737MHz, terwijl het OC-model het met 1733MHz moet doen. Beide videokaarten krijgen, net als de Challenger van ASRock, drie displayportconnectors en een enkele hdmi-aansluiting. Ook hebben beide gpu's een backplate. Volgens VideoCardz zijn er momenteel geen aanwijzingen dat Gigabyte met een RX 5500XT in de Aorus-serie komt. De Gaming OC zou dus de meest high-end Navi 14-videokaart van de fabrikant worden.

De Gigabyte RX 5500XT Gaming OC (links) en RX 5500XT OC. Afbeeldingen via VideoCardz

Eerder deze week verschenen geruchten over de release van een RX 5500XT en een RX 5600XT. Eerstgenoemde zou een variant van de RX 5500 zijn. De RX 5500 zou alleen voor oem's beschikbaar zijn en wordt dus niet los verkocht. AMD zou de RX 5500XT volgende week officieel aankondigen, luiden de geruchten. Daarnaast komt het bedrijf vermoedelijk begin 2020 met een RX 5600XT. Die videokaart zou een Navi 10-gpu bevatten, die ook in de RX 5700-serie zit. Wel zouden enkele compute units zijn uitgeschakeld, en bevat de videokaart 6GB aan gddr6-geheugen in plaats van 8GB.