'AMD werkt aan RX 5600XT- en RX 5500XT-videokaarten'

AMD werkt naar verluidt aan twee nieuwe desktop-gpu's. Een RX 5500XT met Navi 14-gpu zou volgende week worden aangekondigd. Ook werkt AMD mogelijk aan een RX 5600XT met 6GB aan gddr6-geheugen. Deze gpu moet begin 2020 op de markt komen.

Bronnen van Videocardz melden dat AMD begin volgend jaar met de RX 5600XT-gpu komt. Deze videokaart zou beschikken over 6GB aan gddr6-vram met een 192-bit-interface. Hiermee beschikt de volledige Navi-lineup van AMD over het snellere geheugen, ten opzichte van gddr5-geheugen in sommige GTX 1600-gpu's van Nvidia.

Videocardz meldt dat de gpu mogelijk in januari uitkomt. Verder zijn er weinig details bekend over de vermeende RX 5600XT. Zo is het onduidelijk welke gpu de kaart precies bevat en over hoeveel cores de gpu beschikt. Vermoedelijk is het AMD's antwoord op de GTX 1660 Super, maar dit is slechts speculatie. Ook de adviesprijs is nog onbekend.

Naar verluidt wordt er ook gewerkt aan de RX 5500XT, die in twee varianten beschikbaar moet komen: een model met 4GB aan gddr6 en een variant met de dubbele hoeveelheid. AMD kondigde eerder al een RX 5500-gpu aan, maar Videocardz geeft aan dat deze vermoedelijk exclusief door oem 's gebruikt zal worden. De RX 5500XT zou juist voor consumenten bedoeld zijn. De RX 5500XT zou volgende week aangekondigd worden. Exacte specificaties en prijzen zijn nog niet bekend.

Model RX 5700XT RX 5700 RX 5600XT RX 5500XT RX 5500 Gpu Navi 10 XT Navi 10 XL Nnb Nnb Navi 14 XT Streamprocessors 2560 2304 Nnb Nnb 1408 Geheugen 8GB gddr6 8GB gddr6 6GB gddr6* 4GB/8GB gddr6* 4GB gddr6 Geheugeninterface 256-bit 256-bit 192-bit* 128-bit* 128-bit Release Juli 2019 Juli 2019 Q1 2020* December 2019* Nvt

*: Informatie afkomstig van Videocardz