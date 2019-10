AMD genereert hoogste kwartaalomzet sinds 2005

Uit de kwartaalcijfers van AMD blijkt dat het bedrijf de hoogste kwartaalomzet sinds 2005 heeft behaald. Volgens AMD-ceo Lisa Su is dit vooral te danken aan de release van 7nm-producten als de Ryzen 3000-serie, Epyc Rome en Navi-gpu's.

Het bedrijf genereerde in het afgelopen fiscale kwartaal 1,8 miljard dollar aan omzet, wat omgerekend neerkomt op 1,62 miljard euro. Dit is de hoogste kwartaalomzet voor AMD sinds het derde kwartaal van 2005. In het vierde kwartaal van 2005 genereerde AMD bijvoorbeeld zo'n 1,78 miljard dollar aan omzet, wat met inflatie meegerekend overigens zou neerkomen op ongeveer 2,3 miljard dollar in 2019.

Toch zijn de kwartaalopbrengsten in vergelijking met vorig jaar met zo'n 9 procent gestegen. In het tweede kwartaal van 2019 genereerde het bedrijf 1,53 miljard dollar aan opbrengsten. In totaal bedroegen de netto-inkomsten dit kwartaal 120 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 108 miljoen euro. Dit staat gelijk aan een nettomarge van 6,6 procent.

Volgens Lisa Su werd de omzetstijging gedreven door de toegenomen verkoop van 7nm-producten, zoals de Ryzen 3000-serie, de nieuwe Epyc-processors en Navi-gpu's. Wel valt de omzet door semicustomchips tegen. Dergelijke chips worden bijvoorbeeld gebruikt in gameconsoles. Volgens AMD is dit volgens verwachting, aangezien de markt wacht op next-gen-consoles. Ook de enterprise- en embedded-opbrengsten daalden, maar dit werd enigszins gecompenseerd door de verkoopcijfers van Epyc-cpu's; de verkoop van AMD-cpu's aan datacenters is gestegen met 50 procent sinds de release van Epyc Rome.

In een conference call met aandeelhouders vertelt Su dat AMD verwacht in het komende kwartaal 2,1 miljard dollar om te zetten. Dit zou een toename van 48 procent zijn ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2018. De ceo geeft verder aan dat het bedrijf verdere verkooptoenames van 7nm-processors en -gpu's verwacht. De release van nieuwe Threadripper-cpu's en die van de Ryzen 9 3950X worden hierbij aangehaald.

Over verwachtingen voor 2020 wil AMD nog niets loslaten. Devinder Kumar, vicepresident van AMD, vertelt wel dat bijvoorbeeld de markt voor semicustomchips zich momenteel in een transitiefase bevindt, waardoor opbrengsten in dit marktsegment op dit moment laag liggen. Eind 2020 komen de PlayStation 5 en Xbox Scarlett uit, die allebei hardware van AMD zullen bevatten.

Intel presenteerde onlangs ook zijn kwartaalcijfers en meldt een recordomzet van 19,2 miljard. Hierbij geeft het bedrijf aan dat de omzet die wordt gegenereerd in het desktop- en laptop-segment, wel met 5 procent is gedaald. De omzetgroei komt volgens Intel van zijn Data Center Group. Onder dit bedrijfsonderdeel valt onder andere de verkoop van producten aan datacenters, maar ook de verkoop van iot-apparaten, producten van Mobileye en programmable solutions. Vergeleken met vorig jaar is de omzet van dit onderdeel met 6 procent gestegen.