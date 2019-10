Twintig bedrijven voegen zich bij alternatief straftraject voor jonge hackers

Twintig bedrijven hebben een intentieverklaring ondertekend om mee te werken aan Hack_Right. Met dat pilotprogramma, dat vorig jaar is opgezet, willen justitie en instanties in Nederland jonge internetcriminelen op het rechte pad krijgen.

De intentieverklaring is volgens het Openbaar Ministerie woensdag ondertekend tijdens de bijeenkomst Partners in Crime. Grote bedrijven als Rabobank, Fox-IT, ING, KPN en Deloitte doen mee, maar ook kleinere beveiligingsbedrijven als Zerocopter en Access42 hebben zich aangesloten.

Jongeren tussen de 12 en 23 jaar die voor het eerst een 'cyberdelict' plegen, komen in aanmerking voor het alternatieve straftraject Hack_Right. Het doel daarvan is om recidive te voorkomen en om jongeren hun talent te laten ontwikkelen binnen de kaders van de wet. Het pilotproject werd anderhalf jaar geleden opzet door het OM in samenwerking met de reclassering, Halt en de Raad voor de Kinderbescherming. Ook wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit van Amsterdam zijn betrokken bij het project.

Volgens het OM worden er jaarlijks zo'n 70 jongeren tussen de 12 en 23 jaar aangehouden voor internetcriminaliteit. Justitie vermoedt dat het werkelijke aantal jonge plegers van digitale criminaliteit veel hoger ligt, maar kleine bedrijven en scholen doen volgens het OM relatief weinig aangifte.

Momenteel zijn er jaarlijks zo'n tien jongeren die deelnemen aan het alternatieve straftraject, maar er is meer ruimte voor deelnemers. Niet alle jonge internetcriminelen komen in aanmerking voor het alternatieve straftraject. In een achtergrondartikel over het project staat onder andere dat de wil van iemand om mee te doen belangrijk is en dat het gepleegde misdrijf niet te ernstig mag zijn. Ook kan Hack_Right toegepast worden naast een reguliere straf en alleen minderjarigen kunnen een strafblad ontlopen door het alternatieve traject te volgen.