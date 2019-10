Dell Latitude 7220 Rugged Extreme krijgt ontspiegeld scherm met hoge helderheid

Dell brengt de Latitude 7220 Rugged Extreme uit. De stevige Windows 10-tablet is voorzien van een 11,6"-scherm met een antireflectiecoating en een maximale helderheid van 1000cd/m². De tablet gebruikt 15W-processors van Intels achtste generatie.

Het scherm van de Dell Latitude 7220 Rugged Extreme heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en moet door de hoge helderheid goed afleesbaar zijn in zonlicht. Het is een touchscreen dat volgens Dell ook met handschoenen aan bediend kan worden. Dell heeft de tablet getest op vallen van 120cm hoogte en op werking bij temperaturen tussen -28°C en 62°C.

Het apparaat is afgedicht tegen stof en vocht, en krijgt een ip65-certificering. Dat wil zeggen dat de tablet niet ondergedompeld kan worden, maar wel 'sproeidicht' is. De stevige tablet heeft een 34Wh-accu en het is mogelijk om een tweede accu toe te voegen, zodat er gewisseld kan worden tijdens gebruik zonder dat de tablet uitgaat of herstart. De behuizing heeft afmetingen van 312,2x203x24,4mm en weegt 1,33kg.

Dell levert de Latitude 7220 met Intel Core-processors van de achtste generatie. Er is keus uit de Core i3-8145U, i5-8365U en i7-8665U. Er zit 8GB lpddr3-geheugen in de tablet, dat kan niet worden uitgebreid. Opslag is er in de vorm van nvme-ssd's van 128GB tot maximaal 2TB. Alle uitvoeringen hebben een ublox NEO-M8-module voor locatiebepaling, een Snapdragon X20 LTE-modem is optioneel. Dell biedt de stevige tablet op zijn Nederlandse zakelijke website aan voor een prijs vanaf zo'n drieduizend euro exclusief btw.