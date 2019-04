Dell gaat Latitude-laptops voorzien van deksel met koolstofvezel

Dell gaat zijn nieuwe zakelijke laptops in de Latitude 5000- en 7000-series voorzien van een behuizing die deels van koolstofvezel is gemaakt. De fabrikant gebruikt dat materiaal al aan de binnenkant van de de XPS- en Precision-laptops. Bij de Latitudes zit het aan de bovenkant.

Bij de nieuwe Latitude-laptops zit de koolstofvezel op de zogenaamde A-cover, ofwel de deksel van het scherm. Dat Dell met zulke laptops komt, blijkt uit een intern document dat Tweakers in handen heeft. De Taiwanese krant DigiTimes publiceerde onlangs ook een gerucht dat dergelijke laptops op komst zijn.

De behuizingen bestaan niet volledig uit koolstofvezel, ze zijn deels van aluminium gemaakt. Bovendien komt er in juli van de 7000-serie nog een duurdere versie die helemaal van aluminium is gemaakt. Koolstofvezel wordt dus niet als de 'meest premium' optie aangeboden. Wanneer Dell de nieuwe Latitude-modellen aankondigt, is nog niet duidelijk. Bij een van de modellen wordt een datum van 30 april genoemd. Momenteel is er een Dell Technologies-evenement aan de gang, maar het is niet duidelijk of daar nieuwe hardware wordt aangekondigd.

Uit het document blijkt verder dat Nvidia mobiele varianten van zijn RTX Quadro-videokaarten gaat uitbrengen. Die komen in het derde kwartaal van dit jaar naar Dell Precision-laptops. Nvidia heeft vooralsnog alleen destkopvarianten van zijn RTX Quadro-kaarten in het assortiment.

Verder staan er nieuwe usb-c-docks in het document. Een opvallende uitvoering is de WD19DC, die een kabel met dubbele usb-c-aansluiting heeft. Die kan gebruikt worden als twee displayport 1.4-aansluitingen, om een 8k-monitor met een verversingssnelheid van 60Hz aan te sturen.

In het document wordt één nieuwe monitor genoemd die in ontwikkeling is. Dat gaat om de UP2720Q, een 27"-monitor met een 4k-resolutie in de UltraSharp-serie. Het scherm krijgt een ingebouwde colorimeter en Thunderbolt 3-aansluiting, en komt begin 2020 uit.