Dell introduceert Latitude-laptops met accuduur tot dertig uur en 5g-optie

Dell introduceert de Latitude 9510, een zakelijke laptop die ook als 2-in-1-variant beschikbaar komt. Laatstgenoemde kan optioneel voorzien worden van een 5g-modem. Beide modellen komen op 26 maart op de markt, voor een nog onbekende prijs.

De Latitude 9510-modellen worden geleverd met een 52Wh- of 88Wh-accu. Die laatstgenoemde heeft volgens de fabrikant een accuduur van dertig uur. Dat is gemeten met een configuratie met Core i5-10210U in de Mobile Mark 2014-benchmark.

Beide Latitude-modellen krijgen maximaal een Core i7-processor van de tiende generatie, waarbij in juli varianten met Intel vPro volgen. De laptops gebruiken de geïntegreerde Intel UHD-gpu en bevatten maximaal 16GB lpddr3-ram met een snelheid van 2133MHz. De laptops krijgen beide maximaal een enkele nvme-ssd met een capaciteit van 1TB. Dell voorziet de laptops van Windows 10 Home of Pro 64-bit. In mei volgt een versie met Ubuntu.

De Latitude-modellen hebben een 15"-scherm met full-hd-resolutie, waarbij het wva-paneel van de 2-in-1 aanrakingsgevoelig is. Het scherm van het 2-in-1-model is daarnaast voorzien van een beschermlaag van Corning Gorilla Glass 6. Over het paneeltype en het glassoort van de andere laptop wordt niet gerept. Wel meldt Dell dat beide apparaten een super low power-paneel gebruiken. Beide schermen hebben een maximale helderheid van 400cd/m2.

De Latitude 9510-modellen krijgen twee Thunderbolt 3-poorten met displayport-alt-mode en power delivery. Daarnaast krijgen de laptops een usb 3.1 gen 1-poort van het type A. Ook krijgt de Latitude 9150 een hdmi 2.0-aansluiting, een micro-sd-kaartlezer en een microsimslot.

De laptops krijgen verder een afschermbare infraroodcamera met ondersteuning voor Windows Hello en een optionele vingerafdrukscanner. De Latitude 9150-modellen ondersteunen standaard WiFi 6 en kunnen worden uitgerust met een X20-modem van Qualcomm voor 4g-connectiviteit. De 2-in-1 krijgt een 5g-optie met een X55-modem. De laptops ondersteunen ook Miracast en bluetooth 5.0.