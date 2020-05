Dell voorziet nieuwe Latitude-laptops en -convertibles van dunnere schermranden

Dell heeft vier nieuwe laptops in zijn Latitude-serie aangekondigd. Het gaat hierbij om twee modellen in de 9000-serie, en twee versies in de 7000-serie. De laptops zijn voorzien van tiende generatie Intel-cpu's en zijn per direct beschikbaar.

De Latitude 9410 en 9510 hebben respectievelijk een 14"- en 15"-scherm. Dell voorziet deze schermen daarnaast van relatief kleine randen, vergeleken met de huidige modellen. De laptops zijn alleen beschikbaar met een resolutie van 1920x1080 pixels. De duurdere varianten hebben een 360-gradenscharnier en een scherm met touchfunctionaliteit.

De Latitude 9510 (links) en 9410

De laptops hebben standaard een Intel Core i5-cpu van de tiende generatie uit de zuinige U-serie, met een upgrademogelijkheid naar een Core i7-processor. De modellen gebruiken daarnaast de geïntegreerde gpu. De laptops hebben maximaal 16GB aan ddr4-2133-geheugen en maximaal een 512GB-nvme-ssd. De 9510 heeft standaard een 52Wh-accu, hoewel deze ook geleverd kan worden met een 88Wh-accu. De 9410 heeft een maximale accucapaciteit van 78Wh.

Dell voorziet de laptops verder van een wifi 6-radio van Intel. De 2-in-1-versie van de 9510 bevat een optioneel 5g-modem, terwijl de 9410 een 4g-modem heeft. De 9410 beschikt daarnaast standaard over een Thunderbolt-aansluiting. De 9510 heeft volgens Dell twee usb 3.2 gen 2-aansluitingen van het type-C 'met Thunderbolt 3'.

De Latitude 7310 en 7410 zijn iets lager gepositioneerd. Deze modellen hebben respectievelijk een 13"- en 14"-scherm. De modellen hebben allemaal een full-hd-scherm met een ips-paneel. Volgens Dell krijgt de 7410 ook een optioneel 4k-scherm, hoewel deze upgrade op het moment van schrijven nog niet beschikbaar lijkt te zijn. De laptops hebben daarnaast standaard een Intel Core i5-cpu van de tiende generatie. Dit kan echter opgehoogd worden naar een Core i7.

Dell voorziet de 7410 en 7310 van maximaal een 512GB-nvme-ssd en 16GB aan ddr4-2666-geheugen. Volgens Ars Technica stappen deze modellen overigens over op gesoldeerd werkgeheugen, waardoor dit niet geüpgraded kan worden door gebruikers. De 7000-modellen beschikken daarnaast over een optionele ax-radio voor wifi 6. De laptops hebben een accucapaciteit van 52Wh.

De Latitude 7410 (links) en 7310