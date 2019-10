WhatsApp klaagt Israëlische NSO Group aan wegens vermeende verspreiding spyware

WhatsApp klaagt de Israëlische NSO Group aan omdat dit bedrijf achter de malware zou zitten waarmee de telefoons van 1400 WhatsApp-gebruikers zijn geïnfecteerd. Daarmee was het mogelijk om de bezitters te bespioneren ondanks de end-to-end-encryptie van de chatapp.

WhatsApp meldt in een verklaring dat het een zaak is begonnen bij een Amerikaanse rechtbank waarbij het zijn pijlen richt op de NSO Group en het moederbedrijf Q Cyber Technologies. WhatsApp omschrijft NSO Group als een spywarebedrijf en stelt dat beide bedrijven de Amerikaanse federale 'Computer Fraud and Abuse Act' en Californische wetten hebben overtreden, en de WhatsApp-voorwaarden hebben geschonden. Het bedrijf achter de populaire chatapp wil bereiken dat het aan NSO wordt verboden om nog langer gebruik te maken van WhatsApp.

Volgens WhatsApp had NSO zijn spyware gericht op 1400 van zijn gebruikers, waaronder minstens 100 journalisten of mensenrechtenactivisten. De spyware werd in april en mei ingezet. Om de technische beperkingen van de WhatsApp Signaling Servers te vermijden, heeft NSO 'gespreksbeginberichten' met kwaadaardige code verspreid die zich voordeden als legitieme gesprekken. Daarbij werd de code in de gespreksinstellingen verborgen, zo stelt WhatsApp. Hiermee kon de spyware naar het toestel worden gebracht en leek die afkomstig van de WhatsApp Signaling Servers. Zodra een WhatsApp-oproep tot stand werd gebracht, werd de malware in het geheugen van het toestel geïnjecteerd, ook als de oproep niet werd beantwoord, schrijft WhatsApp. De kwetsbaarheid die deze exploit mogelijk maakte, werd halverwege mei gepatcht. Toen werd de NSO Group al vermeld, maar nu wordt het bedrijf specifiek en publiekelijk genoemd, onder meer in de aanklacht.

Overigens is het nog maar de vraag of de rechtszaak zoden aan de dijk zal zetten. Normaal gesproken gaat het in een zaak over mogelijk overtreden regels uit de Computer Fraud and Abuse Act over hackers die computers van een bedrijf hebben gehackt. In dit geval betreft een zaak tegen een bedrijf dat de software van een ander bedrijf heeft misbruikt om in de computers van zijn gebruikers in te breken.

De wet draait om ongeoorloofde toegang en dus hacken, waardoor WhatsApp hard zal moeten maken dat NSO illegaal toegang kreeg tot zijn systemen. Tor Ekeland, een advocaat die vaker hackers bijstaat, zegt tegen Wired dat WhatsApp wellicht aannemelijk kan maken dat NSO niet alleen zijn gebruikers, maar ook de eigen servers heeft gehackt, maar volgens hem is WhatsApp hier niet duidelijk over. Bovendien heeft WhatsApp-moederbedrijf Facebook in het verleden soortgelijke zaken gevoerd. De rechter oordeelde toen dat de Computer Fraud and Abuse Act alleen geschonden was doordat Facebook een gewraakt bedrijf had gewaarschuwd niet langer gebruik te maken van Facebook. In de huidige aanklacht van WhatsApp wordt echter geen melding gemaakt van een eerdere WhatsApp-oproep aan het adres van NSO om de diensten niet langer te gebruiken en te stoppen met het hacken van gebruikers.

In een verklaring aan onder meer de BBC zegt NSO dat het de aantijgingen zal aanvechten en het niet eens te zijn met de lezing van WhatsApp. Het bedrijf stelt dat het zijn enige doel is om technologie te leveren aan overheidsdiensten om hen te helpen met de strijd tegen terrorisme en serieuze misdaad.