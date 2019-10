Kingdom Come Deliverance bevat ondersteuning om mods voor pc-versie te maken

Warhorse Studios heeft officiële ondersteuning voor het maken van mods voor de pc-versie van de rpg Kingdom Come: Deliverance uitgebracht. Geïnteresseerden kunnen de officiële tools voor het maken van mods downloaden.

Ontwikkelaar Warhose Studios heeft de tools voor het maken van de mods uitgebracht op Nexus Mods. Het gaat om een drietal tools waarmee spelers onder meer zelf queesten kunnen opzetten, dialogen kunnen schrijven of de routines van npc's kunnen aanpassen. Of deze mod-ondersteuning uiteindelijk ook voor de console-versies beschikbaar komt is onbekend.

Warhorse brengt ook de ruwe data uit waarmee duidelijk wordt hoe de wereld van Kingdom Come: Deliverance is gebouwd. De ontwikkelaar hoopt dat modmakers hiermee inspiratie opdoen om nieuwe content voor anderen te maken. Verder wordt een aangepaste versie van de CryEngine Sandbox Editor beschikbaar gesteld, in combinatie met extensies en andere tools.

De game van de Tsjechische is gemaakt met de CryEngine en heeft al over een behoorlijk aantal mods waarmee onderdelen van het spel kunnen worden gewijzigd. Zo is er een modificatie die het mogelijk maakt om op elk gewenst moment de voortgang op te slaan; in het originele spel kan dat alleen door te slapen in bed, het drinken van Saviour Schnapps of via autosaves of het verlaten van het spel.