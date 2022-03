Kingdom Come: Deliverance komt naar Nintendo Switch

De in 2018 uitgebrachte, middeleeuwse role-playing game Kingdom Come: Deliverance krijgt een port voor de Nintendo Switch-console. Daarvoor werkt ontwikkelaar Warhorse Studios samen met Saber Interactive.

Warhorse Studios zegt op Twitter dat het 'dankzij overweldigende feedback het ondenkbare denkbaar wordt', waarmee ze doelen op de komst van Kingdom Come: Deliverance naar de Nintendo Switch. Warhorse is de oorspronkelijke ontwikkelaar van de game. Saber Interactive was eerder onder meer verantwoordelijk voor de port van The Witcher 3 voor de Switch.

Nadere informatie over de port voor de Nintendo Switch is schaars. Koch Media maakt duidelijk dat deze port onder het nieuwe Koch Media-gamelabel Prime Matter valt. Een releasedatum vooralsnog, al meldt GameSpot dat de port nog dit jaar zal verschijnen. De komst van Kingdom Come: Deliverance naar de Switch is geen volledige verrassing, omdat de titel in januari al kort op de site van Nintendo verscheen, wat toen al snel werd afgedaan als een fout.

