Warhorse deelt verhaaltrailer en systeemeisen Kingdom Come: Deliverance II

Warhorse Studios heeft een nieuwe verhaaltrailer gedeeld van Kingdom Come: Deliverance II. De ontwikkelaar heeft ook meer details bekendgemaakt over de pc-systeemeisen en consoleprestaties van de rpg. De game komt uit op 4 februari 2025.

In een post op X schrijft Warhorse dat pc-spelers minstens Windows 10 64bit nodig hebben, 100GB aan vrije ssd-opslag en 16GB ram. Dat laatste loopt afhankelijk van de gekozen instellingen snel op tot 24GB en 32GB. Voor 1080p-resolutie met lage instellingen bij 30fps volstaan hexacoreprocessors die meerdere generaties teruggaan. Voor de gpu worden een Nvidia GTX 1060 6GB en een AMD RX 580 genoemd.

Voor 1080p- en 1440p-resolutie met medium of hoge instellingen vereist het spel niet de allersnelste hardware, al lijkt de Ultra-preset flink wat grafische rekenkracht nodig te hebben. Om 60fps te behalen bij 1440p of 30fps op 4k moeten gebruikers minstens een RTX 4080 of RX 7900 XT hebben.

Naast de pc-versie heeft de ontwikkelaar ook meer details vrijgegeven over de verschillende prestatiemodi van de Xbox Series X/S en de PlayStation 5 (Pro). Daarbij verandert de resolutie, die via upscaling wordt behaald, en het aantal fps dat het spel zal proberen te behalen. De PS5 Pro-versie ondersteunt PlayStation Spectral Super Resolution-upscaling en is de enige console die 60fps kan bereiken op 4k-resolutie.

Warhorse Studios kondigde Kingdom Come: Deliverance II in april aan. Net zoals het origineel uit 2018 speelt het verhaal zich af in de late middeleeuwen in Bohemen, tegenwoordig Tsjechië. Spelers kruipen opnieuw in de huid van het hoofdpersonage Henry. De game stond aanvankelijk gepland voor 11 februari 2025, maar de ontwikkelaar heeft dat met een week naar voren getrokken. Tweakers publiceerde eerder dit jaar een preview van de aankomende game.