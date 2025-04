Warhorse Studios kondigt Kingdom Come: Deliverance II aan

Ontwikkelstudio Warhorse Studios en uitgever Deep Silver brengen later dit jaar Kingdom Come: Deliverance II uit voor Windows, de Xbox Series X|S en de PlayStation 5. De makers onthulden donderdagavond de eerste beelden van de game.

Kingdom Come: Deliverance II speelt zich net als het origineel af in de late middeleeuwen in Bohemia, dat we tegenwoordig kennen als Tsjechië. De game draait opnieuw om hoofdpersonage Henry, die het avontuur begint als schildknaap van Sir Hans. Spelers zijn vrij om hun versie van Henry vorm te geven, bijvoorbeeld door specifieke vaardigheden aan te leren of op een bepaalde manier met andere personages om te gaan. Zo kan Henry zich bijvoorbeeld ontwikkelen tot edele, maar ook een carrière als crimineel behoort tot de mogelijkheden.

De opvolger van het in 2018 verschenen Kingdom Come: Deliverance wordt volgens Warhorse Studios groter, langer en epischer dan het origineel. De spelwereld is groter, het verhaal is voorzien van meer cutscenes en de avonturen spelen zich af op een grotere schaal, wat onder meer flinke veldslagen met zich meebrengt.

Warhorse Studios maakt bij de ontwikkeling van Kingdom Come: Deliverance II gebruik van de CryEngine van Crytek. Afgaande op de eerste beelden lijkt dat in elk geval mooie lichteffecten op te leveren, maar in hoeverre die eerste beelden representatief zijn voor de uiteindelijke gameplay, is af te wachten.

Kingdom Come: Deliverance II verschijnt later dit jaar voor Windows, de Xbox Series X|S en de PlayStation 5, zo valt op te maken uit de eerste trailer die Warhorse Studios donderdagavond heeft gepubliceerd. Tweakers kreeg voorafgaand aan de publieke aankondiging de mogelijkheid om een presentatie over Kingdom Come: Deliverance II te volgen, waarin de makers van het spel wat extra informatie deelden over hun nieuwe game. De preview op basis van die presentatie is hier te lezen.