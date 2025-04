Titel Kingdom Come: Deliverance II Platform Windows, Xbox Series X|S, PlayStation 5 Ontwikkelaar Warhorse Studios Uitgever Deep Silver Releasedatum 2024

Iets meer dan zes jaar geleden reviewde ik een game waarmee ik een haat-liefdeverhouding ontwikkelde. Het spel in kwestie, Kingdom Come: Deliverance, wist me op een prachtige manier mee te sleuren naar de Bohemen van de middeleeuwen. De spelwereld werd op haast ongekende wijze neergezet. Niet eens omdat de game er nou zo mooi uitzag, maar vooral omdat hij je liet proeven hoe het geweest moet zijn om in die periode op die plek te leven. De game dwingt spelers bewuste keuzes te maken en persoonlijke verzorging in de gaten te houden. In die zin was het een role-playing game pur sang; zelden speelde je een rpg waarin de rol die je speelde, zo compleet en geloofwaardig aanvoelde als in Kingdom Come: Deliverance.

Daarin zit echter ook het stukje dat mij destijds minder kon bekoren. Zeker als je niet altijd even slim te werk ging, moest je enorm veel handmatig doen. Sommige quests gingen gepaard met frustrerende parameters, die de voortgang soms te veel hinderden. Daar kwam dan de gebrekkige techniek nog bij; zeker kort na release grossierde de game in bugs, glitches en crashes. Het was in veel opzichten nog een erg ruwe diamant.

Van 11 naar 250 ontwikkelaars

Onlangs nodigde uitgever Plaion Games ons uit om een online previewsessie bij te wonen. Aanvankelijk werd niet verteld om welke game het ging, maar toen ik bij de communicatie voor aanvang van de game het logo van ontwikkelstudio Warhorse Studios zag, wist ik genoeg. Hoe ruw Kingdom Come: Deliverance ook geweest mag zijn, het was klaarblijkelijk voldoende voor de makers om erop door te borduren. Dat is te zwak uitgedrukt; Warhorse is niet alleen verdergegaan, de studio is ook flink uitgebreid. In de aanloop naar de eerste Kingdom Come: Deliverance bestond het team van Warhorse uit 11 mensen. Inmiddels is het gegroeid tot meer dan 250 mensen en dat opent de deur naar mogelijkheden die er voor het eerste deel nog niet waren.

“Wat we nu maken, is wat het eerste deel eigenlijk had moeten zijn”, zei creative director Daniel Vávra tijdens de presentatie. “We hadden toen echter niet de ervaring en de middelen om dit te kunnen doen. We hebben wel bewezen dat het concept werkt en nu kunnen we dat concept naar een hoger niveau tillen, een niveau dat we altijd al voor ogen hadden.” Wat dat betekent? Onder meer dat het verhaal langer en, natuurlijk, epischer is dan voorheen. Vávra onderbouwt dat door te stellen dat de vorige game draaide om de problemen van lokale edelen in en rond dorpen met bandieten, terwijl deze tweede game veel meer draait om de ongetwijfeld veel grootschaligere problemen van koningen. De totale game is volgens Vávra pakweg twee keer zo groot en bevat ook veel meer cutscenes. Het origineel had ongeveer drie uur aan filmische beelden; het tweede deel heeft meer dan vijf uur aan cutscenes.

Henry de schildknaap

In die scènes vertelt Kingdom Come: Deliverance II het verhaal van een jonge knaap genaamd Henry, die ternauwernood een aanval van een vijandig leger op zijn dorp weet te overleven. De basis voor het verhaal dat zich daarna ontvouwt, ligt in zijn wens om wraak te nemen op de verantwoordelijken, die zijn familie hebben afgeslacht en zijn dorp hebben platgebrand. Mocht je je nu afvragen of deze Henry dan een heel nieuwe Henry is en niet dezelfde als in het eerste deel: dit is wel degelijk dezelfde persoon. De game zal dan ook verwijzingen hebben naar het origineel en Henry’s eerdere avonturen, maar Warhorse stelt dat dit op zo’n manier gedaan wordt dat nieuwe spelers, die het origineel niet kennen, deze game ook prima kunnen spelen. Het eerste deel spelen is dus niet vereist om het verhaal te kunnen volgen.

Henry staat er overigens niet alleen voor. Aan het begin van de game is hij de schildknaap van Sir Hans, die op basis van de beelden die we hebben gezien van het spel, meer een beste vriend van Henry lijkt dan zijn baas en mentor. Dat is hij zoals een ridder dat normaliter zou zijn, maar daar kunnen we natuurlijk naast zitten. Duidelijk is dat Henry na verloop van tijd zelf ook richting ridderschap kan gaan. Hoe je dat doet, is aan de speler zelf om te bepalen. Henry is aan het begin van de game nog jong en kan nog allerlei kanten op. De makers illustreren dat door te stellen dat Henry een persoon kan worden die ‘de wereld redt’, maar ook een die juist aan de slag gaat om de wereld te straffen voor al zijn zonden. Met alle gewelddadige gevolgen van dien.

Authentiek

Vechten blijft een belangrijk onderdeel in Kingdom Come: Deliverance II. Dat blijkt al uit de eerste beelden van de trailer, waarin een veldslag te zien is, met later in de trailer nog diverse andere voorbeelden van gevechten die voorbij kunnen komen in het spel. Net als bij het origineel hecht Warhorse veel waarde aan authenticiteit. De makers willen spelers het zwaard in hun handen laten voelen. Dat levert een manier van vechten op die langzamer en gewichtiger aanvoelt dan in veel vergelijkbare games; Henry moet niet overkomen als actieheld. Op het slagveld moet je als speler vechten voor je leven en ook echt dreiging voelen van de tegenstanders die jou naar het leven staan. Het vechten moet dus serieus aanvoelen. Daarin zien we ook weer die wens om authentiek te zijn. Er waren immers weinig scenario’s die in de middeleeuwen sneller tot de dood leidden, dan wanneer je tegenover iemand met een getrokken zwaard stond. In Kingdom Come: Deliverance II kun je trouwens ook tal van andere wapens gebruiken, met de kruisboog als nieuw wapen ten opzichte van de eerste game.

Je wapen trekken en daar goed in zijn is een van de opties in Kingdom Come: Deliverance II, maar Warhorse hamert erop dat dit, net als het eerste spel, een ‘ouderwetse’ rpg moet zijn. Anders gezegd: je kunt de rol die je speelt in de wereld, en het verhaal van Kingdom Come: Deliverance II op verschillende manieren invullen. Je kunt bijvoorbeeld ook iemand zijn die goed is in het kalmeren van een situatie, waardoor je je wellicht uit de problemen kunt babbelen. De game belooft gamers een breed palet aan keuzes voor te schotelen, waarbij een carrère als ridder, maar ook als dief of schurk tot de mogelijkheden behoort. Houd er daarbij wel rekening mee dat het spel een criminaliteitsysteem bevat. Acties die worden gezien, worden onthouden en zo nodig bestraft, wat weer gevolgen heeft voor hoe mensen in de wereld op je reageren.

Veel terugkerende elementen

Kingdom Come: Deliverance II belooft de nodige nieuwe onderdelen te bevatten, maar in de eerste beelden zagen we ook veel zaken die we herkennen uit het eerste spel. Denk daarbij aan het onderhouden van je spullen, zoals het slijpen van een zwaard. Ook kun je nog steeds dobbelen tegen andere personages en is 'potions' maken nog steeds een handmatig klusje. In de review van het eerste deel was ik daar kritisch over, want de game bevatte net iets te veel handelingen die steeds weer handmatig gingen, wat na een tijdje hinderlijk werd. Door slim om te gaan met skillbooks en perks kon je die handelingen soms wel automatiseren, maar ook dat vereiste meer moeite dan waar menigeen zin in heeft. Het feit dat je veel handmatig moet doen, versterkt het gevoel van authenticiteit dat bij de game hoort, maar het kan ook afbreuk doen aan het spelplezier. Het valt dus af te wachten of Warhorse hieraan wellicht kleine aanpassingen heeft gedaan om het geheel iets gestroomlijnder te laten aanvoelen.

Net als het eerste deel speelt deze opvolger zich af in Bohemen, wat we tegenwoordig kennen als Tsjechië. Daarbij verplaatst het verhaal zich soms, waardoor de omgeving waarin je Kingdom Come: Deliverance II beleeft, ook verandert. De regio die in het echt bekendstaat als Bohemia Paradise is in de game verwerkt. Deze regio kenmerkt zich door veel naturur, idyllische meren en opvallende rotspartijen. De game speelt zich echter ook af in Kuttenberg, een stad die tegenwoordig Kutna Hora wordt genoemd. In dit gebied treffen spelers boerenland en wat simpele bebouwing aan, om een grote, rijke stad heen. Dankzij de in de buurt gelegen zilvermijnen ontwikkelde Kuttenberg zich tot een van de rijkste steden van de middeleeuwen. Volgens de makers vormde het bouwen van Kuttenberg het moeilijkste onderdeel van de ontwikkeling van de game, waarbij creative director Vávra lachend stelt dat hij de stad misschien zelfs een beetje té groot vindt.

CryEngine

Met de beelden van de stad, maar zeker ook die van de bossen in andere delen van het spel, maakt de game al de nodige indruk op me. Dat is natuurlijk voorbarig, want tot ik de game zelf in actie heb gezien, is het lastig te zeggen in hoeverre dit de grafische kwaliteit van de game weerspiegelt. Toch stemmen de beelden me hoopvol dat Kingdom Come: Deliverance II visueel een hoog niveau bereikt. Met name de vormgeving en de bewegingen van de personages, maar ook de lichteffecten in de bossen, waarbij zonlicht door bladeren en takken schijnt, vind ik er prachtig uitzien. Net als bij het origineel maakt Warhorse gebruik van de CryEngine van Crytek. Welke specifieke nieuwe features van die engine gebruikt worden ten opzichte van het eerste deel, is echter niet duidelijk.

Over het geluid weten we alvast dat een groot orkest en koor de muziek in het spel verzorgen. Dat is niet ongewoon bij dit soort grote producties. Het resultaat valt af te wachten, maar het fragment dat we te zien kregen, waarin het orkest en koor in de grote kathedraal van Kutna Hora optreden, klonk alvast prachtig. Over de muziek maak ik me dan ook weinig zorgen. Een groter vraagteken zijn de prestaties van de stemacteurs. Een deel van de presentatie werd verzorgd voor acteurs Tom McKay en Luke Dale, die in de game de rollen van Henry en Sir Hans spelen. De korte fragmentjes die we van hun personages te zien kregen, klinken prima. Ik herinner me van het eerste deel nog dat het niveau van de stemacteurs vrij wisselvallig was, wat de immersie niet ten goede komt. Hier valt voor deel twee dus nog wat te winnen, maar het is te vroeg om te zeggen of dat gaat lukken.

Voorlopige conclusie

De onthulling en eerste beelden van Kingdom Come: Deliverance II geven een mooi en sfeervol beeld van de game, maar dat beeld is nog erg algemeen. Duidelijk is dat de game geen revolutie doorvoert ten opzichte van zijn voorganger. De insteek van het origineel, met een sterke focus op authenticiteit, blijft behouden. Dat zal veel gamers als muziek in de oren klinken, want het is precies het element waarmee Kingdom Come: Deliverance zich zes jaar geleden wist te onderscheiden. Dit tweede deel lijkt meer keuzemogelijkheden toe te voegen, waardoor je meer manieren hebt om de rol van Henry naar eigen inzicht in te vullen. Daar zullen vast ook nieuwe gameplayelementen bij zitten, maar buiten dat je nu een kruisboog kunt gebruiken, weten we daar nog niet veel over. Wel weten we dat de game groter, langer en, als we Warhorse mogen geloven, epischer is dan het eerste deel. Dat klinkt allemaal veelbelovend; later dit jaar zullen we merken of die beloftes ook worden ingelost door Kingdom Come: Deliverance II.