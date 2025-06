Releasedatum Kingdom Come: Deliverance II wordt met een week vervroegd

De releasedatum van Kingdom Come: Deliverance II wordt vervroegd. Dat bevestigt ontwikkelaar Warhorse Studios. De game stond op de planning voor 11 februari 2025, maar dat wordt met een week naar voren getrokken. De nieuwe releasedatum is 4 februari.

Warhorse Studios bevestigt op sociale media dat Kingdom Come: Deliverance II eerder verschijnt dan gepland. De game is inmiddels ook 'gold' gegaan, wat betekent dat de content van de game uitontwikkeld is, zo zegt de studio. De ontwikkelaar werkt nog wel door om de game verder te optimaliseren en bugfixes door te voeren.

Naast de nieuwe releasedatum kondigt de ontwikkelaar aan op donderdag 5 december een nieuwe verhaaltrailer voor het middeleeuwse rollenspel uit te brengen. Het bedrijf maakt op diezelfde datum ook de systeemeisen bekend.

Warhorse Studios kondigde Kingdom Come: Deliverance II in april aan. Het betreft een rpg die zich, net als zijn voorganger uit 2018, afspeelt in de late middeleeuwen in Bohemen, tegenwoordig Tsjechië. Ook hoofdpersoon Henry uit het origineel keert terug in het tweede deel. Tweakers publiceerde eerder dit jaar een preview van de aankomende game.

Big news: Kingdom Come: Deliverance II will arrive at your homes on FEBRUARY 4TH 2025!⚔️



With the release date pushing one week forward, we have a bunch of more exciting news coming in the following days.



Brand new Story trailer drops Tomorrow on December 5.



