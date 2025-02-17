Kingdom Come: Deliverance II is binnen 2 weken tijd 2 miljoen keer verkocht

Kingdom Come: Deliverance II is sinds de release op 4 februari meer dan 2 miljoen keer verkocht. Dat meldt ontwikkelaar Warhorse Studios. De eerste miljoen games werden in de eerste 24 uur verkocht. Uitgever Embracer zei al dat het spel boven verwachting presteert.

Warhorse Studios deelt op sociale media dat de mijlpaal is bereikt, zonder aanvullende details te geven. Uitgever Embracer zei eind vorige week dat de game boven verwachting presteerde en sprak daarbij de verwachting uit dat het spel ook de komende jaren omzet blijft genereren. De eerste game, Kingdom Come: Deliverance, is ruim 8 miljoen keer verkocht, maakte Warhorse eind vorig jaar bekend. Tweakers schreef eerder een review van de middeleeuwse firstpersonaction-rpg.