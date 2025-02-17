Kingdom Come: Deliverance II is binnen 2 weken tijd 2 miljoen keer verkocht

Kingdom Come: Deliverance II is sinds de release op 4 februari meer dan 2 miljoen keer verkocht. Dat meldt ontwikkelaar Warhorse Studios. De eerste miljoen games werden in de eerste 24 uur verkocht. Uitgever Embracer zei al dat het spel boven verwachting presteert.

Warhorse Studios deelt op sociale media dat de mijlpaal is bereikt, zonder aanvullende details te geven. Uitgever Embracer zei eind vorige week dat de game boven verwachting presteerde en sprak daarbij de verwachting uit dat het spel ook de komende jaren omzet blijft genereren. De eerste game, Kingdom Come: Deliverance, is ruim 8 miljoen keer verkocht, maakte Warhorse eind vorig jaar bekend. Tweakers schreef eerder een review van de middeleeuwse firstpersonaction-rpg.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 17-02-2025 19:56 51

17-02-2025 • 19:56

51

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Kingdom Come: Deliverance II

vanaf € 33,95

5 van 5 sterren

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Reacties (51)

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Gelukszoekr 17 februari 2025 21:01
Wat ook helpt is dat de game super goed geoptimaliseerd is. Ook met matige hardware draait deze game als een zonnetje wat zeker meehelpt in de emersion
jazzozo @Gelukszoekr18 februari 2025 08:24
CryEngine is überhaupt ondergewaardeerd. Ik word een beetje moe van die UE5 eenheidsworst die we nu hebben.
Connor @jazzozo18 februari 2025 10:33
Chris Roberts probeert er al 12 jaar meer dan 30 fps uit te krijgen. Wil nog niet erg lukken. Misschien is dat 1 van de redenen voor onderwaardering.
batjes @jazzozo18 februari 2025 14:34
5 a 10 jaar geleden was het een Unity eenheidsworst, vooral bij de Indies.

Het is wat minder dat het gross van die UE5 games er allemaal zo vergelijkbaar uit zien. Maar ze draaien tenminste prima op mijn AMD hardware. Terwijl dat destijds met die Unity eenheidsworst wel anders was.

Het is zo jammer dat Frostbite nooit echt aangeslagen is, die engine zat technisch zo veel beter in elkaar dan CryEngine.
kaas-schaaf @batjes18 februari 2025 20:16
Het is zo jammer dat Frostbite nooit echt aangeslagen is
Schijnt een PITA te zijn om mee te werken. Wellicht is dat ook de reden dat veel games met die engine goed geoptimaliseerd zijn. Als je al dat werk er in hebt gedaan om het werkend te krijgen is het meteen goed geïntegreerd.

De echte reden is natuurlijk EA, aangezien die de eigenaar is.
PCG2020 @Gelukszoekr17 februari 2025 21:41
(...) wat zeker meehelpt in de emersion
'Emersion' betekent opkomst in het Nederlands (vgl. 'emergence'); ik denk dat je 'immersion' bedoelt. Dat betekent onderdompeling of, in de context van games, belevenis.

Je hebt overigens gelijk, KCD2 draait op niet eens bijzondere hardware behoorlijk goed. Je moet wel een beetje pielen met de instellingen. Ik heb het spel nog niet zelf gekocht maar bij een kennis een uurtje meegekeken en wat speelsessies gezien op YouTube. Ik heb 'm inmiddels op mijn verlanglijst gezet...
Tri Force @Gelukszoekr18 februari 2025 04:42
Dat is het begin en ik verwacht dat het nog veel lichter gaat draaien en dat de graphics en cinemas verder opgepoetst worden want het is een passie project van Warhorse en ja deel 1 werdt een beetje in de steek gelaten vondt ik persoonlijk maar hun waren ook door crowdfunding en door hun eigen centen heen en hebben besloten om met de opbrengst van deel 1 met deel 2 bezig te gaan maar ik verwacht wel dat hun het beste uit deel 2 persen en dan met deel 3 bezig gaan en eens terug komen op deel 1 ^^ veel plezier met deel 2 en mogelijk deel 1 als je deze nog niet gespeeld hebt want het is het zeker waard!
EvaluationCopy @Tri Force18 februari 2025 11:42
Deel 1 in de steek gelaten? Dat herken in helemaal niet. Ik heb het zo’n twee jaar na release pas gespeeld en kwam in 60 uur gametime nauwelijks bugs en slechts één crash to desktop tegen.

Schijnbaar was het net na release één groot bugfest. Het kan dan ook niet anders dan dat je stelling niet klopt.
Tri Force @EvaluationCopy18 februari 2025 17:14
Dat viel wel mee en na het eerste half jaar was het al aardig beter en had ik weinig problemen met bugs en glitches en mijn comment heeft niets met de prestaties te maken maar over gameplay en content..
PakoeDIEP @Tri Force18 februari 2025 12:04
Op welk vlak vind jij dat ze deel 1 in de steek hebben gelaten? Er zijn veel patches uitgekomen:
https://steamdb.info/app/379430/patchnotes/

Ik speel de eerste deel en heb nog 0 bugs of crashes gehad. Ben nog maar 20 uur in de game, maar dat is zeer netjes.

Los daarvan heb je ook nog een redelijk bruisende mod community te vinden op Nexus bijvoorbeeld.

[Reactie gewijzigd door PakoeDIEP op 18 februari 2025 12:05]

Tri Force @PakoeDIEP18 februari 2025 17:11
Inderdaad er zijn veel patches gekomen en draaide alles beter maar het gaat niet om de prestaties het gaat om content en gameplay mechanics.. kijk eens op youtube en forums van 11 jaar terug dan kun je zien wat ik bedoel en wat deel 2 geworden is dat had ook deel 1 kunnen zijn maar er werdt besloten om met deel 2 bezig te gaan.
gimbal @Gelukszoekr18 februari 2025 10:41
Ten kosten van wat graphical fidelity - men heeft goed gebruik gemaakt van rendering opties die een hele batterij aan oudere hardware prima ondersteunt om plaatjes te genereren die mooi genoeg zijn. En dat vind ik nou juist zo sterk; men ging niet voor prestige, men ging voor een goed functionerende game. Dat is echt applaus waard vandaag de dag.

Het feit dat het een open world is helpt ook wel mee voor de keuze natuurlijk, UE5 is zeer moeilijk in te zetten voor dergelijke omgevingen blijkbaar, tenzij je wellicht intiem bekend bent met de software.
Khaelos 17 februari 2025 20:41
ik heb KCD 1 geprobeerd een paar weken geleden, maar ik kon echt niet wennen aan de traagheid waarmee alles gaat.
het verhaal opzich en de wereld zijn tof!
maar het vechten vindt ik nodeloos ingewikkeld en irritant om te doen, het craften duurt me gewoon te lang.
en af en toe is het net alsof je naar een film zit te kijken in plaats van een spel aan het spelen bent.

maargoed er zijn dus ook miljoenen mensen die het wel leuk vinden :+

Edit: ik kom wel net uit een playthrough van CP2077 ultimate edition, dus dan is alles langzaam :D

[Reactie gewijzigd door Khaelos op 18 februari 2025 16:36]

calivaty @Khaelos17 februari 2025 21:05
Als je het meer als een film ervaart, is het misschien gewoon niet jouw ding. Maar ik heb deel 1 ook pas voor het eerst gespeeld, en ja, het voelt als een game uit 2018 en inmiddels dus aardig verouderd. Ik kan je zeggen dat deel 2 op alle vlakken een veel en veel beter is. De combat is veel vloeiender, de graphics zijn schitterend, de animaties beter en het verhaal spannender, etc.

Ik zou mensen aanraden om een recap van deel 1 te kijken en daarna direct met deel 2 te beginnen. Misschien een idee voor jou als hij een keer in de aanbieding is. Voor mij is het in ieder geval dé game van het jaar! 😉
Wolfos
@calivaty18 februari 2025 00:14
Ook in 2018 was het best een eh... nouja, budget Skyrim zeg maar. Niet dat andere games van die leeftijd nou zo verouderd aanvoelen. Gewoon vrij ambitieus op een relatief klein budget.
RoamingZombie @Wolfos18 februari 2025 09:00
Grappig want naar mijn mening doet het bijna alles better dan Skryim. Vooral de combat, maar ook de quests en ik vind de wereld veel mooier.
Jeroentjeeuh @Wolfos18 februari 2025 10:41
Ja klopt, deel 1 was een beetje meh, alles stond nog in zijn kinderschoenen terwijl de story wel een dikke impact had. Deel 2 is juist het tegen overgestelde ervan, echt alles voelt zoveel meer beter aan en het masteren ervan gaat zo eenvoudig, dat bij deel1 te wensen over liet.

Dit is dan ook meteen een benchmark voor tes6, dit moeten ze evenaren, dan niet overheen gaan. Dat gaat nog een klusje worden....
CyberToon
@Khaelos17 februari 2025 23:15
Ik heb Kingdom Come: Deliverance toen ter tijd op Kickstarter gebacked. Het blijft een geweldig mooi spel, maar ook ik kan totaal niet wennen aan de combat en ik krijg het ook niet aangeleerd. Jammer, want hierdoor heb ik deel 1 nooit kunnen spelen en sla ik deel 2 over. Maar des ondanks blijft het geweldige games. Ik gun het ook de ontwikkelaar.

Mordhau heeft nog altijd de beste medieval combat mechanics, deze combat past dan wel weer bij mij. Man, wat heb ik vaak buikpijn gehad van het lachen.

YouTube: MORDHAU - Gameplay Trailer

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 17 februari 2025 23:32]

JackJack @CyberToon18 februari 2025 10:14
Hallo mede-kickstarter ;)
Ikzelf vond de combat en crafting juist heel goed in beide delen.
Sure, het is wat anders maar voel realistischer en meer responsive dan bijvoorbeeld skyrim waarbij je maar een beetje om je heen slaat met telkens dezelfde animatie. Of de crafting waarbij je door een paar menutjes heen klikt en nadat een timerstje vol loopt je item klaar is.

Vind het wel leuk gedaan dat je echt het gevoel hebt dat je iets aan het doen bent.
Tri Force @CyberToon18 februari 2025 05:16
Mordhau is inderdaad geweldig YouTube: dodge this you bastard het is echt mjjn soort spel van combat en humor ^^ maar probeer eens KCD opnieuw en vergeet combat met zwaarden enz. en ga voor een Assassin build met Dagger + Boog + Alchemy en haal een goed paard en verken de wereld en kies je gevechten en kijk later weer naar meer een Knight style combat en ervaring.

Unarmed is ook zeer goed ik heb nu met opzet in Sassau iets van 100 of 150 guards glitched en ja met optie zoals Surrender kan ik even een potion pakken en mijn uitrusting herstellen maar ik beuk de hele stad leeg en het is gewoon hilarisch om een 50 guards op je af horen te komen "Where is that Bastard" en zodra hun je zien de poten breken om weg te komen ^^ soms fakkels van Sassau tot aan Monastery toe en als je ook daar bezig gaat dan vliegen de Guards en Monniken alle kanten op naar andere dorpen en heb je de hele map overstuur met -100 maar dan moet je oppassen dan wordt de hele map 1 Battle Royal..

Het is ook zonde om Bandits en Cumans te doden gewoon helemaal in elkaar beuken en hun wapens afpakken en later als je hun weer tegen komt is het Fight Club! er is niks beters dan een groep van 10 of 12 heavy armor bandits achter je aan te krijgen naar een dorp of een stad die jouw bloed ook wel kan drinken en dat het een grote chaos wordt van dood en verderf ^^ Welcome to the Dark Ages enjoy your stay if u don't mind the Violence..
cold_as_ijs @Khaelos17 februari 2025 21:37
Het idee van de game is dat helemaal niks kan aan het begin van de game. Dit komt terug in het leren vechten, in het begin heb je nauwelijks stamina en het vechtsysteem is niet domweg knoppen rammen. Je moet eigenlijk best rustig spelen en goed je stamina managen. Het kostte mij wat moeite om het vechtsysteem te snappen, maar toen ik het door begon te krijgen (met hulp van YT), vond ik het een fantastisch vechtsysteem en dat is gebleven tot helemaal het einde van de game 175 uur later ofzo. Verder goed trainen bij Bernard.

Ik vond de traagheid fantastisch. Je moet wel een paard hebben, want rondlopen duurt heel lang. Maar ik kon lekker genieten van de rust die het gaf.

Verder is het een best wel hardcore RPG met zijn systemen. Alles kost in zekere zin moeite. Maar als het lukt gaf het bij mij wel voldoening. Het is geen game voor iedereen.
RogerW @Khaelos17 februari 2025 22:01
Het vechten wordt een heel stuk makkelijker (en leuker) nadat je de Master Strikes skill hebt geleerd bij captain Bernard. Dit kun je doen na de proloog. Met die skill kun je een perfecte block/parry uitvoeren, met één goed getimede druk op de knop. Toen ik die skill eenmaal had, werden de één op één gevechten veel behapbaarder. Het toernooi in Rattay won ik toen ook vrij makkelijk.

Alleen de gevechten tegen meerdere tegenstanders kunnen nog wel lastig zijn, daarom is het aan te raden om vijanden zo veel mogelijk te isoleren.
TrainedFTW @Khaelos17 februari 2025 22:17
Ik kon bij de Witcher 1 er ook niet in komen, terwijl de Witcher 3 voor mij de beste game allertijden is.
gimbal @Khaelos18 februari 2025 10:50
Als KCD1 je niet ligt omdat het te traag is... dan gaat KCD2 je ook niet liggen. Wat aanpassingen aan de combat gaat daar niets aan veranderen. Het is een RPG - een echte. Het doel is niet om zoveel mogelijk dood te hakken, het doel is om jezelf in de wereld onder te dompelen en daar te gaan leven. Men noemt het terecht een spirituele opvolger van Morrowind en Oblivion.

Als je daar geen tijd voor hebt of zin in hebt dan kan ik je sterk aanraden om iets anders te spelen.
StGermain @Khaelos18 februari 2025 09:28
Ik kon er ook niet in komen in kcd1, toen er een gevecht was dat je omwille van de gescriptheid niet kon winnen ook al bleef je een uur lang doorvechten heb ik er maar de brui aan gegeven.

Momenteel Immortals Fenyx Rising aan het spelen, een soort mix van BOTW en AC Odyssey met griekse mythologie verteld op een grappige en originele manier. Zal ook niet ieders ding zijn maar wel meer het mijne.

[Reactie gewijzigd door StGermain op 18 februari 2025 09:30]

svenM @StGermain18 februari 2025 12:10
Fenyx rising vond ik idd ook wel leuk. Misschien kcd2 ook eens proberen maar trage spelletjes zijn niet mijn ding denk ik
munitqua @Khaelos18 februari 2025 10:25
Ik ben nu met KCD1 bezig en het klopt; de combat is iets waar je aan moet wennen. Maar als je eenmaal over de drempel bent dan vind ik juist dat de combat best innovatief is. Je kan zelfs combo's maken en andere skills gebruiken om de stamina van je vijand uit te putten zodat je schade kan doen.
Orangelights23 17 februari 2025 20:55
Het voelt voor mij als Skyrim in 2011 voelde. Je kunt uren rondlopen en van alles en nog wat beleven. De gameplay is uitdagend, mooie graphics en het verhaal is ook heel interessant en leuk geschreven.

Ik craft helemaal niets, ik steel en koop alles. Gevechten ga ik in het begin uit de weg, maar al snel ben je gewoon goed en versla je iedereen. Ik weet dus niet waarom veel mensen dat blijven zeggen, want in die slechts 10 uur die ik heb kunnen spelen kan ik al bijna elk gevecht winnen.
phosporus @Orangelights2318 februari 2025 11:39
Echt je slaat de spijker op de kop, dit geeft echt een Skyrim gevoel. Qua gevechten is het wel zo dat je slim moet omgaan en niet elk gevecht in het begin moet aangaan. Ook zijn wolven lastig als je niet begrijpt hoe ze werken.
calivaty 17 februari 2025 20:57
De game staat samen met Baldurs Gate 3 op mijn nummer 1 van beste games ooit. Geniet van elke seconde.
LordLuc 17 februari 2025 23:17
Ik vindt de mensen, animaties er een beetje stijf uitzien. Dit heb ik wel beter gezien.
Ook de blik in de ogen is leeg. Alsof er niemand thuis is.
Tri Force 18 februari 2025 04:19
Zelf nog niet KCD 2 gekocht en gespeeld vanwege Gamepass en andere redenen maar van op basis van de duizenden uren in KCD 1 en wat je in reviews en walkthroughs ziet is het Warhorse weer gelukt om een spel met persoonlijkheid te maken vol avontuur en bewondering maar dit keer ook de combat en verhaal stukken beter heeft gemaakt ^^

Ik heb veel zin in deel 2 maar voor nu met Avowed bezig en dan een maand later kijken naar KCD 2 en hopelijk komt Warhorse ook eens hun belofte na met deel 1 waar eigenlijk gameplay en content uit gehaald was en na een paar patches en andere dlc uiteindelijk in de steek is gelaten door de generaties heen.. zelfs geen unlocked frames update op deze generatie..

Ben zelf geen fan om spellen binnen 10 jaar een remaster of remake te geven maar hopelijk gaat Warhorse met het originele deel 2.0 bezig zodra deel 2 volledig klaar is met optimalisatie en dlc want deel 2 doet veel dingen veel beter en dat zou in deel 1 geïmplementeerd kunnen worden en anders eerst deel 3 en dan een volledige remake van deel 1 daar heb ik zo een 70€ op dag 1 voor over want je moet er van houden maar als je een keer de smaak van KCD hebt dan laat het je niet meer los zoals Skyrim maar dan net even anders ^^

Veel plezier met dit wonderlijk spel en gefeliciteerd Warhorse! het was een mooie stunt om deel 2 één week eerder te lanceren in vol gallop "Audentes Fortuna Iuvat" maar ik ga toch eerst Avowed een kans geven vanwege GP en omdat dat spel nu weer helemaal afgekraakt wordt dus dan maar zelf op onderzoek uit en hopelijk gaat de spelwereld weer eens op het spel focussen en niet politiek zowel ontwikkelaars als journalisten als youtubers..
iqcgubon 18 februari 2025 06:26
50u ingame en nog geen seconde verveelt. En ik ben nog niet eens aan de main questline begonnen en de map is nog niet half verkend :D zeer waardige opvolger van het eerste deel, en nog geen enkele bug tegengekomen.
Dr.Root 18 februari 2025 07:49
Eindelijk weer een game waarbij er veel aandacht is besteed aan de optimalisatie. Nu hebben wij niet echt slome game PCs staan in huis met een Tweakers vader, ik hoor van mijn vrienden die wat mindere gaming PC's hebben erg tevreden zijn met hoe goed de game loopt. Met bepaalde andere ''triple A'' titels, ligt dat nog wel eens anders. Chapeau, lekker bezig, met deze titel gaan we ons nog zeker lange tijd kunnen vermaken.

Het zou helemaal geweldig zijn als hier op termijn ook een soort MMO component aan te pas komt o.i.d. (Of simpelweg Multi-player).
MPIU8686 18 februari 2025 07:55
Is dan ook een prachtige game geworden .. O-)
.. met een rustige opbouw om in het verhaal te komen en op die manier alle mogelijkheden te leren kennen

Wij kunnen de game zelfs nog vlot spelen met prachtige graphics op onze huiskamercomputer van 2012 met als laatst upgrade een GeForce GTX 1060 AERO 6GB OC in.

Ben benieuwd wat dit dan gaat geven qua graphics in 4K op mijn nieuwe gamebuild met een RTX5080 of beter in later dit jaar .. :9
Bloedvat 18 februari 2025 11:16
Kleine (vriendelijk bedoelde) tip richting de redactie:
Wellicht overwegen om de volgende keer wat verkoopcijfers toevoegen van vergelijkbare of concurerende titels.
2mln keer in twee weken klinkt mij als uitzonderlijk veel, maar ik heb geen idee of dat ook echt zo is.

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